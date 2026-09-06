Lá cờ của những nhà vô địch

Mỗi khi một vận động viên, một người trẻ Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế, phía sau họ không chỉ là những tháng ngày học tập, luyện tập và nỗ lực không ngừng. Trong hành trang ấy còn có một hình ảnh thiêng liêng: Lá cờ Tổ quốc.

Đằng sau nụ cười của người chiến thắng là hình ảnh quê hương đã theo Tuấn Bình suốt hành trình

Đầu tháng 8-2026 , em Lương Tuấn Bình, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học, THCS, THPT Sigma có mặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham gia cuộc thi Robotics Challenge 2026. Ở tuổi lên 10, Bình mang đến đấu trường quốc tế niềm đam mê Robotics, những kiến thức đã tích lũy và cả một quá trình miệt mài học tập, luyện tập.

Trong hành trang của em còn có một điều đặc biệt hơn: Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Với Bình, lá cờ ấy là động lực để em tự tin bước vào cuộc thi, là niềm tin trong những giây phút thử thách và là cảm xúc khó gọi thành lời khi kết quả được gọi tên.

Lương Tuấn Bình chia sẻ: Với em, lá cờ Việt Nam là động lực và niềm tin để em hoàn thành tốt phần thi. Khi được đứng trên bục cao nhất và giơ cao lá cờ Việt Nam, em cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động.

Có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của cậu học sinh nhỏ tuổi. Giữa một đấu trường quốc tế, lá cờ Việt Nam được em giơ cao bằng đôi tay nhỏ, nhưng chứa đựng một niềm tự hào thật lớn. Đằng sau nụ cười của người chiến thắng là hình ảnh quê hương đã theo em suốt hành trình.

Cũng trên những đấu trường quốc tế, màu cờ sắc áo Việt Nam hiện diện trong từng bước nhảy của vận động viên Dancesport Đàm Linh, Đội tuyển Dancesport Thái Nguyên. Trên sàn đấu, Đàm Linh là một chiến binh của những nhịp điệu. Mỗi bước chân, mỗi động tác, mỗi khoảnh khắc thăng hoa đều được đánh đổi bằng những tháng ngày khổ luyện. Nhưng điều khiến mỗi lần bước ra thi đấu trở nên đặc biệt hơn với Linh chính là cảm giác được đại diện cho Việt Nam.

Đàm Linh không giấu được niềm xúc động và tự hào mỗi lần giơ cao lá cờ Tổ quốc: "Mỗi lần được thi đấu ở nước ngoài và nhìn thấy lá cờ Việt Nam xuất hiện trên sân đấu là một cảm xúc rất đặc biệt. Em luôn tự nhắc mình phải cố gắng hết sức, bởi mình không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn đang mang theo niềm tự hào của Việt Nam".

Một lá cờ có thể rất nhẹ khi cầm trên tay, nhưng với những người mang nó đi xa, đó là trọng trách không hề nhỏ. Bởi mỗi bước chân trên sàn đấu, mỗi phần thi, mỗi khoảnh khắc đứng trước bạn bè quốc tế đều không chỉ là câu chuyện của riêng một cá nhân.

Huấn luyện viên Thiên Dương, Đội tuyển Dancesport Thái Nguyên, cho rằng: ngoài chuyên môn và sự chuẩn bị về thể lực, tinh thần thi đấu và niềm tự hào dân tộc là yếu tố quan trọng đối với mỗi vận động viên khi bước ra đấu trường quốc tế. Khi khoác lên mình màu áo Việt Nam, các em hiểu rằng mình không chỉ thi đấu cho bản thân, mà còn đang mang theo hình ảnh của quê hương, đất nước. Lá cờ Tổ quốc chính là nguồn động lực để các em nỗ lực, tự tin và thi đấu hết mình.

Phía sau mỗi tấm huy chương, mỗi chiếc cúp hay một khoảnh khắc vinh quang luôn có những câu chuyện ít khi được nhìn thấy trọn vẹn. Đó là những buổi tập kéo dài, những lần thất bại, những giọt mồ hôi, những phút giây muốn bỏ cuộc. Đó còn là sự đồng hành lặng thầm của gia đình, thầy cô, huấn luyện viên và đồng đội. Và trên hành trình ấy, có một hình ảnh luôn hiện diện – lá cờ Tổ quốc.

Với người chiến thắng, lá cờ ấy là phần thưởng của niềm tự hào. Với người đang nỗ lực, đó là lời nhắc nhở để bước tiếp. Còn với những người đứng phía sau, khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế có lẽ cũng là khoảnh khắc họ thấy những nỗ lực của mình được đền đáp.

Những nhà vô địch có thể khác nhau về tuổi tác, môn thi, tài năng hay hành trình. Có người chinh phục những bài toán của khoa học và công nghệ; có người làm chủ từng bước nhảy trên sàn đấu; nhưng khi đứng trước bạn bè quốc tế, họ cùng chung một màu cờ: Màu đỏ của nhiệt huyết, màu vàng của niềm tin và trên tất cả là màu của Tổ quốc trong trái tim.