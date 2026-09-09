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Lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại phường Bách Quang

Mai An – Trung Dương Mai An – Trung Dương

Sáng 9-9, phường Bách Quang (Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ phường Bách Quang và Nghĩa trang Liệt sĩ Lương Sơn.

Tăng tốc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Bách Quang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Bách Quang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên.

Quy trình gồm mở mộ, lấy mẫu hài cốt; số hóa hồ sơ, thông tin; bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu ADN cho đơn vị giám định. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, khuôn viên nghĩa trang được vệ sinh, chỉnh trang sạch đẹp, trang nghiêm.

Lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin

 

Tổ công tác thực hiện quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Tổ công tác thực hiện quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Trên địa bàn phường Bách Quang hiện có 2 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 132 phần mộ. Trong đó có 12 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. 

Việc lấy mẫu hài cốt để giám định ADN là cơ sở quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê quán và thân nhân.

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Tags: chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phường bách quang

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