Lấy mẫu ADN xác định danh tính 18 hài cốt liệt sĩ tại xã Phú Bình

Sáng 7-9, UBND xã Phú Bình (Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Phú Bình hiện có 5 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 336 phần mộ. Trong đó, tại các nghĩa trang liệt sĩ Hương Sơn, Bảo Lý và Nhã Lộng còn 18 ngôi mộ chưa xác định được thông tin.

Cơ quan chuyên môn thực hiện lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Xã đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các ngôi mộ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ của xã Phú Bình sẽ được thực hiện trong ngày 7 và 8-9. Sau khi lấy mẫu, thông tin từng phần mộ và mẫu hài cốt sẽ được số hóa, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính trong thời gian tới.