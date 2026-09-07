Lễ diễu hành hoa lớn nhất thế giới khoe sắc tại Hà Lan

Ngày 6/9, Lễ diễu hành hoa Zundert lần thứ 80 đã diễn ra tại làng Zundert, Hà Lan, thu hút đông đảo người dân và du khách với những xe hoa khổng lồ được trang trí bằng hàng trăm nghìn bông thược dược.

Một trong những xe hoa khổng lồ được trang trí bằng hàng trăm nghìn bông thược dược tại lễ diễu hành hoa Zundert lần thứ 80 ở Hà Lan.

Zundert là quê hương của danh họa Vincent van Gogh, nằm gần biên giới Hà Lan - Bỉ. Năm nay, 20 đội đến từ các khu dân cư trong vùng tham gia tranh tài, mang đến những xe hoa lấy cảm hứng từ nhiều chủ đề như cướp biển, thiên nhiên, thời Trung cổ và văn hóa châu Á. Mỗi xe hoa được trang trí bằng khoảng 500.000 bông thược dược.

Trong những ngày trước lễ diễu hành, các tình nguyện viên thay phiên nhau hoàn thiện từng chi tiết để tạo nên những tác phẩm có quy mô và giàu tính sáng tạo.

Du khách Jeffrey, một nhà đạo đức học lâm sàng người Hà Lan, 38 tuổi, đánh giá lễ diễu hành Zundert có quy mô và sức sáng tạo rất đặc biệt. Theo anh, hoa là yếu tố trung tâm trong tất cả các tác phẩm, nhưng cách người dân địa phương kết hợp hoa vào những chiếc xe diễu hành đã tạo nên nét độc đáo riêng của sự kiện.

Trong khi đó, ông Jacques, một người nghỉ hưu 70 tuổi, cho rằng lễ diễu hành là dịp để các cộng đồng cùng hội tụ và tạo nên một không khí lễ hội lớn. Ông nhận xét đây là một sự kiện “tuyệt vời”.

Với du khách đến từ Ba Lan như Madzia và Magdalena - những người kinh doanh cửa hàng hoa thì màu sắc và hoa là điểm hấp dẫn nhất của lễ diễu hành. “Chúng tôi có một cửa hàng hoa ở quê nhà, vì vậy đây thực sự là nơi dành cho chúng tôi”, hai du khách chia sẻ.

Người dân tỉ mỉ gắn từng bông thược dược lên xe hoa, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước lễ diễu hành.

Đối với những người trực tiếp chế tác xe hoa, sự kiện còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng. Nhà tổ chức Jorrit Havermans, 35 tuổi, cho biết việc làm xe hoa đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều người. Họ dành rất nhiều thời gian cho công việc này, nhưng đổi lại có cơ hội gặp gỡ nhiều người và xây dựng những mối quan hệ lâu dài. Ông Havermans cho biết chính tại lễ hội, ông đã gặp người vợ của mình, đồng thời cho rằng nhiều người cũng tìm được những người bạn thân thiết khi cùng tham gia.

Lễ diễu hành hoa Zundert được tổ chức lần đầu năm 1936, sau đó tạm dừng trong Thế chiến thứ hai và được nối lại vào năm 1945. Qua 80 kỳ tổ chức, sự kiện đã trở thành một trong những lễ hội hoa nổi tiếng nhất thế giới.