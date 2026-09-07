Máy bay lao khỏi đường băng ở Miami, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi một máy bay chở hàng của hãng Amazon Prime Air lao khỏi đường băng, đâm vào nhiều phương tiện khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Miami, Mỹ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay cắm xuống mặt đất, đuôi máy bay dựng cao. Phần thân bên phải có dấu hiệu cháy xém.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 6/9 (giờ miền Đông Mỹ), khi chuyến bay Prime Air 7598 vượt quá đường băng của sân bay rồi lao vào nhiều phương tiện trên mặt đất. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai để dập lửa và giải cứu những người mắc kẹt.

Theo ông Ray Jadallah, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa hạt Miami-Dade, 5 người bị thương, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất 2 người bị mắc kẹt trong các phương tiện bị máy bay đâm trúng. Phi công và cơ phó cũng bị mắc kẹt bên trong máy bay sau vụ va chạm.

“Tổng cộng có 10 người liên quan, gồm 5 người thiệt mạng, 3 người bị thương trong tình trạng nguy kịch và được chuyển tới trung tâm chấn thương, cùng 2 người khác được đưa tới bệnh viện địa phương. Các phương tiện cứu hộ hàng không đã có mặt tại hiện trường chỉ 30 giây sau khi nhận được cuộc gọi. Với những vụ việc như thế này, thời gian tính bằng giây chứ không phải phút. Hiện vẫn xảy ra tình trạng rò rỉ nhiên liệu từ máy bay, và lực lượng chức năng đang xử lý. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn sẽ do Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) xác định.” - Ông Raied Jadallah, Đội trưởng lực lượng cứu hỏa Miami, Mỹ thông tin.

Giới chức địa phương hiện chưa công bố danh tính những người thiệt mạng.