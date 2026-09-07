Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung nguy cơ mưa lớn kéo dài

Dự báo từ ngày 9 - 11/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc làm nền nhiệt giảm. Còn Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa vừa, mưa to diện rộng từ ngày 10 - 17/9.

Không khí lạnh đầu mùa gây mưa ở miền Bắc. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 7/9, ở khu vực Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta. Khoảng từ ngày 9 - 11/9, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, cường độ của đợt không khí lạnh đầu mùa được dự báo là không quá mạnh. Dưới tác động của khối không khí lạnh, trong khoảng từ đêm 9 đến ngày 10/9, các tỉnh miền Bắc khả năng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau đó mưa sẽ giảm nhanh.

Dưới tác động của không khí lạnh đầu mùa, từ ngày 10 - 12/9, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 33 độ C, mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25 độ C, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ C.

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông năm 2026 - 2027. Trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên rơi vào khoảng thời gian 12/9 - 4/10, sớm nhất xảy ra vào ngày 16/8/2003. Như vậy, nếu diễn ra vào ngày 9 - 10/9, thì sẽ sớm hơn khoảng 3 - 5 ngày so với trung bình. Ngoài không khí lạnh, từ ngày 9/9, trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trong khoảng ngày 12 - 13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 70 - 80%; sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30 - 40%). Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, dự báo từ khoảng ngày 10 - 17/9, ở khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Theo số liệu dự báo hiện tại có 2 kịch bản mưa. Theo kịch bản đầu tiên (xác suất xảy ra là 60 - 70%), mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.