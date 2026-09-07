Mỹ tưởng nhớ huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton

Tòa nhà Empire State, biểu tượng của New York, tối 25/8 được thắp sáng bằng ánh đèn hồng lấp lánh để tưởng nhớ Dolly Parton – một trong những biểu tượng lớn của âm nhạc đồng quê Mỹ. Cùng thời điểm, quốc kỳ Mỹ được hạ xuống nửa cột tại Nhà Trắng và các cơ sở công cộng trên toàn quốc để tưởng niệm nữ ca sĩ.

Dolly Parton, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà hoạt động thiện nguyện nổi tiếng của Mỹ, qua đời tại Nashville ngày 25/8, hưởng thọ 80 tuổi. Gia đình cho biết bà ra đi thanh thản. Nguyên nhân tử vong ban đầu không được công bố.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, quốc kỳ Mỹ được hạ xuống nửa cột tại Nhà Trắng, các tòa nhà và khuôn viên công cộng, căn cứ quân sự cùng các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài cho đến hết ngày 1/9.

Tại New York, Empire State Building chuyển sang màu hồng lấp lánh từ 21h25 đến 22h25 ngày 25/8. Thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc ca khúc nổi tiếng “9 to 5” của Dolly Parton.

Nhiều người hâm mộ trên khắp nước Mỹ cũng tập trung tại các địa điểm gắn với nữ ca sĩ để đặt hoa và những vật lưu niệm, bày tỏ sự tiếc thương và tưởng nhớ.

Trong gần 7 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Dolly Parton để lại dấu ấn không chỉ qua âm nhạc, điện ảnh mà còn bằng các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những chương trình khuyến đọc dành cho trẻ em. Di sản của bà vì thế vượt ra ngoài sân khấu, trở thành một phần của văn hóa đại chúng Mỹ.

Vài ngày trước khi qua đời, Dolly Parton cho biết bà đang gặp một số vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn dự định tiếp tục làm việc. Sự ra đi của bà đã kéo theo làn sóng tưởng niệm rộng khắp trong giới nghệ sĩ và công chúng Mỹ.