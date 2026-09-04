Nâng bước học sinh bán trú vùng cao

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, không khí tại xã vùng cao Phúc Lộc (Thái Nguyên) trở nên tưng bừng hơn. Việc đẩy mạnh mô hình học tập tập trung tại khu bán trú trung tâm được xem là giải pháp nhằm bảo đảm quyền được học tập bình đẳng cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dưới mái trường bán trú, học sinh vùng cao luôn tự lập và gắn kết trong học tập và sinh hoạt.



Năm học này, công tác đổi mới toàn diện giáo dục được các nhà trường triển khai bài bản. Là đơn vị đi đầu thực hiện chủ trương này, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Bành Trạch, xã Phúc Lộc đã nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức. Sau sáp nhập, để tinh gọn bộ máy, Nhà trường duy trì một điểm trường chính, một phân hiệu Tiểu học và 5 điểm trường lẻ tại các thôn vùng cao cách trung tâm từ 10km đến 15km, giao thông đi lại khó khăn.

Thầy giáo Đào Thiện Khiêm, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Thực hiện chủ trương sáp nhập cơ sở giáo dục để tinh gọn bộ máy quản lý, Trường được sáp nhập từ ngày 20/8/2026. Nhà trường có 47 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đảm bảo giảng dạy không có biến động, chỉ có thay đổi về cán bộ quản lý theo đúng tinh thần chủ trương sáp nhập.

Bước vào năm học mới, Trường chuẩn bị đón 427 học sinh đến lớp, trong đó có 236 học sinh khối tiểu học và 191 em thuộc khối THCS. Gánh trên vai trọng trách gieo chữ nơi gian khó, tập thể Nhà trường đã chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Đến thời điểm này, toàn bộ khu vực lớp học, phòng nội trú, bếp ăn cùng các trang thiết bị thiết yếu đều đã được kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho ngày khai giảng.

Thầy giáo Lý Văn Hiên, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác bán trú cho biết: Về cơ sở vật chất, cơ bản Trường đã chuẩn bị từ đầu năm học, từ nơi ăn chốn ở cho học sinh đến khu nhà bếp. Trường có hơn 200 học sinh bán trú.

Điều kiện học tập của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bành Trạch, xã Phúc Lộc ngày càng được cải thiện.

Sự thay đổi căn bản của học sinh bắt đầu từ những điều bình dị nhất, từ giấc ngủ ấm, bữa ăn ngon cho đến ý thức tự lập. Cô giáo La Thị Điềm, giáo viên Nhà trường bộc bạch: Các em xuống trường học đều có gia đình ở xa, bước đầu tiên là phải tự lập. Vì vậy, các thầy, cô giáo hướng dẫn các em từ việc vệ sinh cá nhân, sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp, cách sống với nhau chan hòa, đoàn kết, giúp các em biết sống tự lập.

Mái nhà bán trú tập trung không chỉ giảm chi phí học tập cho các gia đình nghèo, mà còn mang lại sự an tâm cho phụ huynh. Chị Hoàng Thị Diễm ở thôn Bản Hon, chia sẻ: Con tôi năm nay lên lớp 8, ở bán trú. Thời gian ở bán trú, tôi thấy con có sự thay đổi rất tích cực, chăm chỉ và sống tự lập hơn.

Đối với học sinh vùng cao, việc được học tập dưới mái trường khang trang là một niềm hạnh phúc lớn lao. Em Bàn Thị Ngọc Phương, học sinh lớp 8A2 hào hứng: Em cảm thấy rất vui khi được học tập tại ngôi trường khang trang, nơi ăn ở sạch sẽ và các thầy, cô giáo luôn quan tâm. Ở đây, bố mẹ không còn vất vả đưa đón nữa. Ước mơ của em là cố gắng học lên cao để sau này có một nghề nghiệp ổn định, có ích cho gia đình, quê hương.

Ông Ma Văn Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã đã triển khai tới các trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh đảm bảo đúng quy định. Đối với cơ sở vật chất của các trường bán trú trên địa bàn xã sau khi sáp nhập cơ bản đảm bảo.

Tiếng trống trường sắp vang lên rộn rã, với sự đồng lòng của bà con, sự chung tay của chính quyền và tâm huyết của các thầy cô, mái trường bán trú sẽ tiếp tục là ngôi nhà ấm áp, nâng bước cho các em nhỏ vững tin hơn trên con đường tìm kiếm tri thức.