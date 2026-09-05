Nâng cao chất lượng điều trị chấn thương chỉnh hình

Ngày 5-9, Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Kết nối kinh nghiệm và nâng cao chất lượng điều trị về chấn thương chỉnh hình”.

GS-TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc hệ thống Y tế Vinmec, trình bày báo cáo khoa học Ứng dụng công nghệ 3D trong chấn thương chỉnh hình tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Sở Y tế Thái Nguyên, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành cùng hàng trăm y, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đến từ các bệnh viện lớn, viện nghiên cứu và trường đại học y khoa trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe và thảo luận 12 báo cáo khoa học chuyên sâu về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, như: Ứng dụng công nghệ 3D trong chấn thương chỉnh hình; các kỹ thuật mới trong thay khớp gối toàn phần, phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối và tái tạo bao khớp vai; phẫu thuật cột sống và xương khớp (can thiệp nội soi hai cổng giải ép hẹp ống sống, bơm xi măng sinh học điều trị xẹp đốt sống do loãng xương và xử trí gãy phức tạp vùng ổ cối, xương cánh tay); đánh giá kết quả điều trị tổn thương thần kinh, phục hồi chức năng và xử trí các thách thức trên bệnh nhân có bệnh lý nền phức tạp…

Hội nghị góp phần lan tỏa những tri thức y khoa tiên tiến vào thực hành lâm sàng hằng ngày, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.