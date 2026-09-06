Nâng cao giá trị từ mã nhận diện thương hiệu 'Chè Thái Nguyên'

Thời gian qua, sản phẩm chè Thái Nguyên đã được bảo hộ thương hiệu tuy nhiên vẫn có tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trước thực tiễn đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai xây dựng mã nhận diện thương hiệu “Chè Thái Nguyên”. Đây được coi là công cụ nhận diện số chính thức, thống nhất để kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến ngành chè, đồng thời góp phần giúp nhà sản xuất và người tiêu dùng nhận diện rõ thương hiệu, nâng cao giá trị của sản phẩm chè trên thị trường.

Nhiều sản phẩm chè Thái Nguyên đã được gắn mã truy xuất nguồn gốc.

Hiện toàn tỉnh có trên 22.200ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt gần 280 nghìn tấn, giá trị sản phẩm đạt trên 13,8 nghìn tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng và giá trị sản phẩm chè. Cùng với đó, nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” đã được bảo hộ tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan – Trung Quốc); chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” được bảo hộ tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.

Tuy nhiên trong nhiều năm liền, trên thị trường xuất hiện các sản phẩm chè Thái Nguyên là hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng ngại hơn, tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên và có dấu hiệu tinh vi, phức tạp hơn. Trong khi sản phẩm chè Thái Nguyên chưa có bộ nhận diện chung, thống nhất nên người tiêu dùng và các cơ quan quản lý rất khó có thể kiểm soát, tra cứu và sử dụng an toàn.

Đồng tình với quan điểm này, bà Đỗ Thị Đức Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình cho rằng: “Dù là doanh nghiệp sản xuất chè lâu năm nhưng chúng tôi vẫn gặp khó trong bảo hộ thương hiệu hay chống gian lận thương mại. Chúng tôi mong muốn các ngành, địa phương có những giải pháp quyết liệt, cụ thể hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, giữ vững thương hiệu”.

Người dân có thể dễ dàng truy suất nguồn gốc đối với các sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên.

Với mục tiêu xây dựng công cụ nhận diện số chính thức, thống nhất đối với thương hiệu “Chè Thái Nguyên”, tỉnh đang triển khai thí điểm xây dựng mã nhận diện thương hiệu. Đến thời điểm này, dự kiến sẽ có khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất chè trên địa bàn tỉnh tham gia thí điểm thực hiện mô hình. Đây là những đơn vị có sản phẩm OCOP tiêu biểu và tham gia Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Với hệ thống mã nhận diện thương hiệu được xây dựng, các thông tin liên quan đến mã định danh vùng trồng, đóng gói, sản phẩm; các thông tin về dịch vụ nhãn điện tử, hộ chiếu số, hệ thống quản trị, cổng kết nối, tên miền… đều được tích hợp trên hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Trà Quê Em thông tin: “Thời gian qua nhiều, cơ sở sản xuất chè như chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn khi sản phẩm chè là hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện tràn lan, giá rẻ, chất lượng kém. Thực tế đó làm cho chè Thái Nguyên bị ảnh hưởng thương hiệu, giá trị trên thị trường. Chúng tôi rất mong muốn được xây dựng mã nhận diện thương hiệu để tạo lòng tin cho khách hàng".

Về vấn đề này, ông Vũ Văn Phán, Chủ tịch Hội Chè tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Hội Chè Thái Nguyên sẽ phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã để tuyên truyền, triển khai nhanh việc xây dựng mã nhận diện đối với các đơn vị được chọn làm thí điểm. Từ đó sẽ nhân rộng ra các đơn vị, doanh nghiệp khác khi tỉnh có chủ trương trong thời gian tới”.

Việc xây dựng mã nhận diện là giải pháp quan trọng góp phần phòng, chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ tài sản trí tuệ, vừa thúc đẩy việc nâng cao giá trị uy tín, hình ảnh thương hiệu chè Thái Nguyên trên thị trường trong nước và quốc tế.