Nâng cao hiệu quả quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số

Chiều 4-9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu được cập nhật những điểm mới của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quy trình quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; những quy định mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí.

Một trong những nội dung trọng tâm là ứng dụng nền tảng số trong quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc chuyển đổi số được triển khai trong toàn bộ vòng đời nhiệm vụ, từ đề xuất, tuyển chọn, ký hợp đồng đến theo dõi tiến độ, quản lý sản phẩm, tài chính, đánh giá, nghiệm thu và lưu trữ hồ sơ. Qua đó, góp phần giảm thủ tục, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý dựa trên dữ liệu.

Hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ quản lý theo đầu vào, quy trình sang quản lý theo mục tiêu, sản phẩm và kết quả; tăng tính tự chủ gắn với trách nhiệm của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.

Các đại biểu dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tế, nhất là về điều chỉnh nội dung, tiến độ, sản phẩm; lập và điều chỉnh dự toán; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và cập nhật hồ sơ trên môi trường số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ chủ động rà soát tiến độ, nội dung, sản phẩm và kinh phí; kịp thời trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh ngay trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ hồ sơ, dữ liệu điện tử, bảo đảm “đúng, đủ, sạch”.

Thông qua Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.