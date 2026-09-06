Nghiên Loan phát triển chợ đầu mối đại gia súc

Xuất phát từ nhu cầu trao đổi nhỏ lẻ cuối những năm 1990, chợ trâu bò Nghiên Loan, xã Nghiên Loan từng bước phát triển thành chợ đầu mối gia súc lớn ở khu vực miền núi phía Bắc. Phát huy lợi thế này, xã Nghiên Loan đang tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với giao thương, mở ra sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc nơi đây.

Anh Giàng Văn Tiến, thôn Bản Đính xã Nghiên Loan là một trong những hộ tiên phong. Anh đi đầu trong phát triển kinh tế từ nghề buôn bán trâu, bò.

Cứ đều đặn 5 ngày một phiên, không khí tại xã vùng cao Nghiên Loan lại trở nên náo nhiệt bởi dòng người và xe đổ về khu chợ đầu mối. Lượng trâu bò trung chuyển tại đây dao động từ 800 đến 1.000 con mỗi phiên, cao điểm có thể lên tới hơn 1.300 con. Sự nhộn nhịp này phản ánh rõ hiệu quả từ những quyết sách đúng đắn, mang tính định hướng lâu dài của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Dương Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan, cho biết: Đảng ủy xã đã xác định lợi thế của địa phương là phát triển đàn đại gia súc và một số cây trồng có giá trị kinh tế cao. Từ đó, xã đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc gắn với chợ trâu, bò, nhờ đó khoảng 800 hộ đã được hưởng lợi, tạo lực đẩy cho kinh tế địa phương.

Để phát triển chăn nuôi bền vững, cùng với công tác tiêm phòng, việc kiểm dịch tại chợ trâu, bò được địa phương quan tâm thực hiện. Ông Phạm Ngọc Tú, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghiên Loan chia sẻ: Cán bộ chuyên môn và Tổ quản lý chợ phối hợp lập chốt quản lý dịch bệnh. Mỗi xe chở trâu, bò vào chợ sẽ được kiểm tra, nếu gia súc có triệu chứng mắc bệnh sẽ thực hiện cách ly ngay lập tức.

Mỗi phiên chợ trâu, bò Nghiên Loan có hàng nghìn con gia súc được mua bán tại đây.

Nhận thấy lợi thế của địa phương, nhiều thanh niên trong xã đã đứng ra thành lập các hợp tác xã (HTX) để chuyển dịch sang mô hình chăn nuôi vỗ béo bài bản, chuẩn hóa quy mô lớn thay vì mua bán nhỏ lẻ truyền thống.

Anh Giàng Văn Tiến, Giám đốc HTX Chăn nuôi Giàng Tiến chia sẻ: "Được truyền dạy từ cha, anh và qua nhiều lần đi chợ trâu, bò nên tôi tích lũy được kinh nghiệm chọn con giống. Ban đầu tôi chỉ nuôi nhỏ lẻ từ 3 đến 5 con, thấy hiệu quả thì nhân rộng dần. Đến đầu năm 2023, tôi quyết định thành lập HTX để thu mua cỏ, cung cấp con giống cùng nhau phát triển kinh tế".

Anh Nông Văn Ninh, thành viên HTX Nông Ninh xã Nghiên Loan cho biết: Trước đây gia đình cũng chỉ nuôi nhỏ lẻ, giờ trong chuồng thường xuyên có hơn 80 con nuôi gối vụ tầm 2 đến 3 tháng. Ở đây tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn, bà con trồng được nhiều cỏ nên có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc bán cỏ cho HTX.

"Ở trong thôn, nhiều người trồng cỏ voi, chuối bán cho các HTX, giá bây giờ nhiều thì 1.000 đồng nếu gần Tết thì 1.500 đến 2.000 đồng tùy từng lúc. Bây giờ trồng cỏ voi cứ 3 tháng mình lại có tiền, cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều", anh Ma Văn Đặng, thôn Bản Đính cho hay.

Với sự đổi mới, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật và định hướng phát triển phù hợp, nghề chăn nuôi vỗ béo, giao thương gia súc đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng quê hương Nghiên Loan ngày càng phát triển.