Người có uy tín ở Cốc Rầy

Bên bếp lửa nhà sàn, ông Đinh Như Phụng, chòm Cốc Rầy, thôn Ân Tình, xã Văn Lang chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về đời sống vất chất, tinh thần của bà con trong vùng. Ông nói ôn tồn: Chòm có lâu lắm rồi, nay có 14 hộ, chủ yếu mang họ Đinh. Tôi là đời thứ 5 của dòng họ Đinh định cư tại vùng đất này.

Ông Đinh Như Phụng (giữa) cùng các thành viên Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật đặc sắc xã Văn Lang.

77 tuổi, ông là người cao tuổi nhất của chòm. Hơn thế, ông là người có công với cách mạng nên được bà con trong vùng mến kính. Tuổi trẻ, ông có 18 năm phục vụ trong quân đội (từ năm 1971 đến năm 1988). Năm tháng quân ngũ giúp ông có thêm bản lĩnh, kinh nghiệm và vốn sống. Đi nhiều, hiểu rộng, nhưng khi trở về địa phương, ông vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực.

Cũng như bà con trong vùng, gia đình ông làm ruộng, rẫy và chăn nuôi thêm gà, lợn cải thiện thu nhập. Ông là một trong những người đi đầu trong việc đưa giống cây trồng mới vào sản xuất, áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp.

Ông vận động bà con: Muốn thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống thì phải mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình.

Sống thận thiện, mở lòng, nên ngôi nhà của gia đình ông được bà con trong vùng thường xuyên qua lại gặp gỡ, chia sẻ tâm tư tình cảm. Bên ấm trà bà con chia sẻ công việc mùa vụ, kinh nghiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cháu, kỹ năng sử dụng các tiện ích trên môi trường mạng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa.

Với sự gương mẫu, tận tụy và tinh thần trách nhiệm, ông được bà con trong vùng tin tưởng, quý mến, trở thành “cây cao bóng cả”, là điểm tựa của bà con cùng khu dân cư.