Người di cư tìm cách vượt eo biển Manche khi EU tăng cường tuần tra

Rạng sáng ngày 6-9, hàng chục người di cư đã lên những chiếc xuồng cao su, tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Một số xuồng đã rời được bờ biển Pháp. Tuy nhiên, hàng chục người khác vẫn phải ở lại trên bãi biển sau khi không thể lên xuồng.



Frontex sẽ triển khai các tàu tuần tra tới eo biển Manche và Biển Bắc.

Trong một động thái nhằm tăng cường kiểm soát tuyến đường di cư nguy hiểm này, Cơ quan Biên phòng và Bờ biển châu Âu Frontex cho biết sẽ triển khai các tàu tuần tra tới eo biển Manche và Biển Bắc để hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người di cư.

Theo các cơ quan chức năng phụ trách khu vực, Frontex sẽ điều hai tàu của Tây Ban Nha tới đây trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10. Sau đó, một tàu của Litva sẽ tiếp tục hoạt động cho đến tháng 1 năm sau, phối hợp với lực lượng tuần tra của Pháp.

Vấn đề người di cư tiếp tục là một trong những chủ đề gây chia rẽ sâu sắc nhất tại châu Âu. Tại Anh, đảng Lao động cầm quyền đang chịu sức ép từ đảng dân túy Reform UK, lực lượng cam kết ngăn chặn người di cư vượt eo biển bằng thuyền nhỏ.

Hồi tháng 4, Anh cho biết sẽ chi tới 660 triệu bảng Anh trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh biên giới kéo dài ba năm với Pháp, nhằm hạn chế các vụ vượt eo biển trái phép. Một phần khoản tiền này phụ thuộc vào kết quả thực tế.

Năm ngoái, hai nước cũng nhất trí triển khai chương trình thí điểm theo nguyên tắc “một đổi một”. Theo đó, Pháp sẽ tiếp nhận trở lại những người không có giấy tờ hợp lệ đã đến Anh bằng thuyền nhỏ. Đổi lại, Anh sẽ tiếp nhận một số lượng tương đương những người xin tị nạn hợp pháp có quan hệ gia đình tại Anh.

Trong bối cảnh số người tìm cách vượt eo biển Manche vẫn tiếp diễn, Pháp và Anh đang chịu sức ép phải vừa tăng cường kiểm soát biên giới, vừa bảo đảm an toàn tính mạng trên một trong những tuyến đường biển nguy hiểm nhất đối với người di cư.