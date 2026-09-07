Nhật Bản: Mưa lớn khiến một người thiệt mạng trong ô tô bị ngập

Ngày 7-9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của Nhật Bản khiến ít nhất một người thiệt mạng, buộc nhà chức trách ban hành lệnh sơ tán và cảnh báo sạt lở đất, đồng thời gây gián đoạn hoạt động giao thông.

Theo Đài truyền hình Nippon TV, tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, hai phương tiện được phát hiện bị ngập. Một phụ nữ khoảng 60 tuổi bất tỉnh bên trong 1 xe ô tô, được người dân phát hiện và chuyển đến bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong. Người trên phương tiện còn lại đã tự thoát ra ngoài an toàn.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến các tỉnh ở Đông Bắc Nhật Bản, làm gián đoạn dịch vụ đường sắt và khiến nhà chức trách tỉnh Miyagi ban hành lệnh sơ tán đối với hơn 60.000 hộ gia đình.

Tại quần đảo Izu thuộc Tokyo, mưa lớn đã khiến nhà chức trách phát cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5 - mức cao nhất, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản.