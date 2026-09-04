Nhóm kỹ sư trên Whatsapp hỗ trợ định hướng công tác cứu hộ sau lũ quét ở Nepal

Một nhóm gồm đông đảo các chuyên gia và kỹ sư trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ trong cuộc tìm kiếm những người còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Nepal hơn một tuần trước.

Nhóm kỹ sư trên Whatsapp hỗ trợ định hướng tìm kiếm nạn nhân sau lũ quét ở Nepal.

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong hệ thống đường hầm của các nhà máy thủy điện bị tàn phá. Nhóm trao đổi trên WhatsApp được các kỹ sư thành lập trước khi dòng nước khổng lồ, mang theo bùn đất và đá, tràn xuống thung lũng Trishuli của Nepal vào ngày 26/8.

Kể từ đó, nhóm này đã trở thành một công cụ hỗ trợ quan trọng, bên cạnh trực thăng và các phương tiện máy móc hạng nặng, trong cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót. Ông Laxman Aryal, một thành viên của nhóm, cho biết các thông tin như bản vẽ thiết kế sơ bộ và chi tiết về những đường hầm dẫn vào các công trình đã được chia sẻ với lực lượng cứu hộ thông qua các đầu mối trong nhóm.

“Mỗi ngày, số lượng thành viên lại tăng lên. Bất cứ thông tin nào có thể chia sẻ, bất cứ ý tưởng nào có thể giúp ích cho công tác tìm kiếm, chúng tôi đều đưa lên nhóm để mọi người cùng trao đổi” - Ông Laxman Aryal, chia sẻ.

Các thành viên cũng chia sẻ tên và số điện thoại di động của những công nhân mất tích, đồng thời đề nghị các quan chức chính phủ chuyển thông tin này tới cơ quan viễn thông, nhằm xác định vị trí cuối cùng mà điện thoại của họ còn ghi nhận tín hiệu.

Các thành viên chia sẻ tên và số điện thoại di động của những công nhân mất tích.

Giới chức Nepal hy vọng một số trong khoảng 900 người được báo cáo mất tích tại 6 nhà máy thủy điện – trong đó ít nhất 3 công trình đang trong quá trình xây dựng có thể đã thoát khỏi dòng lũ dữ. Theo nhận định của lực lượng chức năng, một số người có thể đã đang làm việc trong các đường hầm hoặc chạy vào đó để tránh dòng nước lũ.

“Chúng tôi chia sẻ với nhau những ý tưởng về cách triển khai công việc, chẳng hạn như lực lượng cứu hộ có thể bắt đầu đào từ đâu, và từ vị trí nào có thể tiếp cận, đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Những người trực tiếp có mặt tại hiện trường hầu hết không phải là kỹ sư hay chuyên gia, nên họ không nắm rõ về hệ thống đường hầm cũng như cấu trúc bên trong công trình” - Ông Laxman Aryal, nói thêm.