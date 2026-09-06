Những mái ấm nghĩa tình nơi vùng cao

Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cùng sự chung tay của cộng đồng, hàng trăm căn nhà của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang được xây dựng, sửa chữa tại các xã vùng cao phía Bắc tỉnh. Mỗi mái ấm hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

Công an xã Cao Minh cùng đoàn viên thanh niên trong xã hỗ trợ người dân thôn Pù Lườn xây dựng nhà.

Những ngày này, căn nhà mới của gia đình anh Lý A Câu, dân tộc Mông ở thôn Bình Phú, xã Cao Minh, đang được hoàn thiện. Thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh Câu được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà. Nhiều năm qua, cả gia đình sống trong căn nhà gỗ chật hẹp, xuống cấp. Mỗi khi mưa lớn, gió mạnh, mọi người lại thấp thỏm lo mái dột, không bảo đảm an toàn.

Nay căn nhà mới đã thành hình, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các thành viên trong gia đình. Với anh Câu, mái ấm mới không chỉ giúp gia đình không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến mà còn tạo động lực để yên tâm lao động, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Năm 2026, xã Cao Minh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 94 hộ. Đến nay, 37 căn đã hoàn thành; các hộ còn lại đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trong khoảng hai tháng tới.

Tại xã Bằng Thành, theo kế hoạch có 45 căn nhà được xây dựng, sửa chữa. Đến giữa tháng 8, địa phương đã hoàn thành 27 căn và đang tập trung hỗ trợ các gia đình hoàn thiện số nhà còn lại trong tháng 9. Xã Bạch Thông cũng đã hoàn thành 34 trong tổng số 45 căn nhà, phấn đấu hoàn thành các công trình còn lại vào đầu tháng 9.

Ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, cho biết: Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, địa phương chú trọng huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp. Đối với những hộ ở xa trung tâm, đường giao thông khó khăn, xã phối hợp hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Lực lượng Công an, Quân đội, đoàn viên, hội viên và người dân cũng tích cực đóng góp ngày công, giúp các gia đình giảm chi phí, sớm hoàn thiện nhà ở.

Ở nhiều thôn, bản, việc xây nhà cho hộ nghèo đã trở thành công việc chung của cộng đồng. Người đào móng, người vận chuyển cát, đá, xi măng; các tổ chức đoàn thể hỗ trợ san nền, dọn dẹp và hoàn thiện công trình. Sự sẻ chia ấy không chỉ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình mà còn làm sâu sắc thêm tình làng, nghĩa xóm.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, đến giữa tháng 8-2026, toàn tỉnh có 868 hộ thuộc các chương trình hỗ trợ nhà ở được phê duyệt. Trong đó, 859 hộ triển khai thực hiện, 9 hộ xin rút; gần 500 căn nhà đã hoàn thành, hơn 300 căn đang được xây dựng hoặc sửa chữa.

Các căn nhà sau khi hoàn thành đều phải bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, phong tục của từng gia đình. Qua đó, người dân có nơi ở ổn định, an toàn hơn trước ảnh hưởng của mưa bão, thiên tai.

Từ Cao Minh, Bạch Thông đến Bằng Thành, những căn nhà mới đang dần hiện diện trên các bản làng vùng cao. Đằng sau mỗi mái ấm là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình.