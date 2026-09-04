Nơi thành lập Đội vệ sinh phòng bệnh được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày 4-9, xã Yên Trạch (Thái Nguyên) tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh nơi thành lập Đội vệ sinh phòng bệnh (17/9/1951)- nay là Viện Y học Dự phòng Quân đội.

Trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nơi thành lập Đội vệ sinh phòng bệnh (17/9/1951), xã Yên Trạch.



Dự buổi Lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Hậu cần kỹ thuật, Cục Chính trị, Cục Quân y, Viện Y học dự phòng Quân đội; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Trạch cùng đông đảo người dân xóm Khuân Lặng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954), các cơ quan Trung ương đã ở và làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có xã Yên Trạch. Trước tình hình thời tiết và khí hậu phát sinh nhiều bệnh dịch, Đội vệ sinh phòng bệnh thuộc Cục Quân y được thành lập vào ngày 17/9/1951 tại xóm Khuân Lặng, xã Yên Trạch.

Trong cuộc kháng chiến, Đội vệ sinh phòng dịch lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào việc đảm bảo phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Các đại biểu tri ân tại Nhà bia Di tích.



Nhằm tri ân đối với các thế hệ đi trước, năm 2001, Viện Y học dự phòng Quân đội đã xây dựng Nhà bia ghi sự kiện lịch sử tại đây. Năm 2026, dịp kỷ niệm 75 năm (17/9/1951 - 17/9/2026), Viện Y học dự phòng quân đội đã tu bổ khuôn viên Nhà bia.

Địa điểm nơi thành lập Đội vệ sinh phòng bệnh (17/9/1951), xã Yên Trạch được UBND tỉnh Thái Nguyên xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 18/8/2026.

Thiếu tướng Trần Công Trường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Quân Y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Đình Quang.

Dịp này, Viện Y học Dự phòng Quân đội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách tại địa phương. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Đình Quang là gia đình chính sách, thuộc diện hộ cận nghèo ở xóm Na Hiên.