Nữ sinh con liệt sĩ nỗ lực vươn lên

Năm học 2025-2026, em Phí Ngọc Khánh, học sinh lớp 10A9, Trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, gây ấn tượng bởi nghị lực vươn lên trong học tập, với thành tích giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Em vinh dự là một trong 3 học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con cán bộ, nhân viên Quân khu 1 được tuyên dương, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, năm 2026.

Là con Trung tá, liệt sĩ P. N. D., nguyên cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, hy sinh khi làm nhiệm vụ, Khánh luôn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, chăm chỉ học tập và rèn luyện.

Chúng tôi gặp Phí Ngọc Khánh sau giờ học thêm của những ngày cuối hè. Điều dễ nhận thấy ở nữ sinh là sự điềm đạm, ít nói về bản thân. Mỗi khi câu chuyện chạm đến người bố liệt sĩ, Khánh có chút lặng đi, rồi kể bằng niềm tự hào và sự trân trọng của một người con ngày càng trưởng thành. Với em, hình ảnh bố không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn nhắc nhở em về trách nhiệm, sự cống hiến và những hy sinh của người quân nhân. Những suy nghĩ ấy trở thành động lực để Khánh tự cố gắng mỗi ngày. Em tâm sự: Càng lớn, em càng hiểu và thương bố hơn. Em tự hào về bố và luôn nghĩ mình phải học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với bố.

Em Phí Ngọc Khánh là một trong 3 học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con cán bộ, nhân viên Quân khu 1 được Bộ Quốc phòng tuyên dương, tặng Bằng khen, năm 2026.

Trong câu chuyện của Khánh, hình ảnh người mẹ luôn hiện lên với sự tận tụy, lặng lẽ. Là bác sĩ công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, mẹ vừa hoàn thành công việc chuyên môn, vừa chăm lo gia đình, đồng hành cùng con trong học tập, dõi theo từng bước trưởng thành...

Hiểu những nhọc nhằn mẹ âm thầm gánh vác, Khánh tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm, chủ động sắp xếp thời gian, tự giác học tập và không ngại tìm tòi kiến thức. Mỗi khi gặp bài khó, em trao đổi với thầy cô, bạn bè hoặc tự tìm tài liệu để giải đáp. Với Khánh, kết quả học tập tốt trước hết là sự trưởng thành của bản thân, đồng thời cũng là cách để mẹ yên lòng. Khánh chia sẻ: Em thương mẹ vất vả nuôi em khôn lớn. Mẹ luôn động viên em cố gắng. Em muốn học thật tốt, sau này có công việc ổn định để chăm sóc mẹ nhiều hơn…

Ở lớp, Khánh không phải là cô học trò thường thể hiện mình trước tập thể. Em chọn cách lặng lẽ học, tự tìm lời giải cho những bài khó và kiên trì với mục tiêu đặt ra. Chính sự bền bỉ ấy khiến bạn bè xung quanh cảm nhận rõ hơn nghị lực của Khánh. Đặng Lan Tâm, bạn cùng lớp, là người thường xuyên trao đổi học tập với Khánh, cho biết: Bạn Khánh học rất chăm chỉ, nghiêm túc và khiêm tốn. Bạn thường tự học, gặp bài khó thì tìm hiểu hoặc hỏi thầy cô.

Em Phí Ngọc Khánh được tuyên dương và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2026.

Theo cô Đinh Thị Minh Hằng, giáo viên chủ nhiệm, Khánh từ một học sinh mới bước vào môi trường THPT đã từng bước thích nghi, hình thành phương pháp học tập và bộc lộ rõ khả năng ở môn Sinh học. Khánh có ý thức học tập tốt, chăm chỉ, cầu tiến và có tinh thần tự học. Em tiếp thu bài nhanh, chủ động tìm hiểu kiến thức. Các thầy cô ở từng bộ môn luôn ghi nhận ở em tinh thần tự giác và ý thức vươn lên.

Sinh học là môn Khánh đặc biệt yêu thích. Từ những kiến thức được học trên lớp, em chủ động đọc thêm tài liệu, hệ thống kiến thức và luyện các dạng bài nâng cao. Quá trình ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi cũng là khoảng thời gian Khánh rèn cho mình tính kiên trì và phương pháp tự học. Có những nội dung khó, em dành thêm thời gian tìm hiểu, trao đổi với thầy cô, bạn bè cho đến khi nắm chắc. Những cố gắng ấy được ghi nhận qua Giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Kết quả này là sự khích lệ để Khánh tiếp tục củng cố kiến thức, hoàn thiện phương pháp học tập và nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với môn Sinh học. Khánh chia sẻ: Em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa. Tiếp tục theo đuổi môn Sinh học và phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong những năm tới...

Ở tuổi 15, phía trước Khánh còn một chặng đường dài. Nhưng từ sự hy sinh của bố, em hiểu hơn giá trị của trách nhiệm; từ những nhọc nhằn của mẹ, em biết trân trọng cơ hội được học tập và trưởng thành. Những điều ấy đang được Khánh chuyển thành động lực trong từng giờ học, từng trang sách.

Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyên dương, tặng Bằng khen là sự ghi nhận đối với nghị lực và quá trình phấn đấu của Phí Ngọc Khánh. Đây cũng là động lực để em tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, từng bước trưởng thành trên chặng đường phía trước.