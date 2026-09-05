Núi Pháo tiếp sức em đến trường từ những giá trị thiết thực

Trong không khí khai giảng năm học 2026–2027, Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo) tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hơn 300 triệu đồng được trao gửi qua học bổng, quỹ khuyến học và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Qua đó tiếp thêm cơ hội học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Công ty Núi Pháo trao tặng 10 suất học bổng "Ngày mai cho em" tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Phú Lạc - Phân hiệu 2.

Trao cơ hội, tiếp sức ước mơ

Ngày 5-9, cùng với niềm vui ngày tựu trường, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phú Lạc, An Khánh và Đại Phúc đón nhận sự động viên thiết thực từ chương trình học bổng “Ngày mai cho em” do Công ty Núi Pháo triển khai.

Năm nay, Công ty trao 19 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, tổng trị giá 95 triệu đồng, dành cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi và học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Phú Lạc, 10 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại 2 xã An Khánh và Đại Phúc, đại diện Công ty Núi Pháo cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương đến thăm, động viên và trao 9 suất học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đằng sau mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và tin tưởng hơn vào tương lai.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, Công ty Núi Pháo đã đóng góp 15 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của 3 xã Phú Lạc, An Khánh và Đại Phúc; đồng thời trao 50 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin, Tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học”.

Những nguồn lực này góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng.

Núi Pháo hỗ trợ 183 bình chữa cháy cho các điểm trường xã An Khánh (Thái Nguyên), góp phần nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy học đường.

Góp phần xây dựng trường học an toàn

Nếu học bổng là sự tiếp sức trực tiếp với hành trình đến trường, thì việc đầu tư cho an toàn học đường lại mang một ý nghĩa bền vững khác. Trong dịp khai giảng năm học mới, Công ty Núi Pháo trao tặng xã An Khánh 183 bình chữa cháy, tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Số thiết bị này được bàn giao tại điểm trường chính của xã, góp phần bổ sung phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hành trình đồng hành với giáo dục của Công ty Núi Pháo không dừng lại ở các trường học tại địa bàn hoạt động mà còn được mở rộng tới các cơ sở đào tạo đại học, đặc biệt là những nơi đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản.

Tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Công ty trao 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của Nhà trường, dành hỗ trợ sinh viên các ngành, khoa liên quan như Mỏ lộ thiên, Tuyển khoáng, Vật liệu mới...

Đại diện Núi Pháo trao kinh phí tài trợ 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tiếp sức cho các tài năng trẻ.

Trước đó, trong chương trình tham quan thực tế tại Mỏ Núi Pháo dành cho giảng viên và sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên khoáng sản, Công ty đã trao 5 suất học bổng, tổng trị giá 25 triệu đồng cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Từ học sinh vùng dự án đến sinh viên trên giảng đường đại học, sự đồng hành được nối dài theo một mạch xuyên suốt, trao cơ hội hôm nay để vun đắp nguồn nhân lực cho ngày mai.

Núi Pháo đồng hành cùng hoạt động khen thưởng, vinh danh các sinh viên xuất sắc Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hơn 300 triệu đồng dành cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục trước thềm năm học mới 2026-2027 là những con số cụ thể. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở cách những nguồn lực ấy được chuyển hóa thành cơ hội học tập, niềm tin và một môi trường giáo dục an toàn hơn cho thế hệ trẻ.

Với Công ty Núi Pháo, đồng hành cùng giáo dục không phải là hoạt động mang tính thời điểm, mà là một phần trong định hướng gắn kết lâu dài với cộng đồng địa phương.

Đó cũng là cách Công ty Núi Pháo hiện thực hóa tinh thần “Doing Well by Doing Good” – phát triển doanh nghiệp bền vững song hành với trách nhiệm xã hội, đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng và góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai của Thái Nguyên.