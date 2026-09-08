Pháp: 14 người hầu tòa vì liên quan vụ chìm xuồng khiến hơn 30 người di cư thiệt mạng

Ngày 8-9, 14 người bị đưa ra xét xử tại Paris (Pháp) với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn người trong vụ hơn 30 người di cư thiệt mạng khi vượt eo biển Manche cách đây 5 năm. Đây là thảm họa nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận liên quan đến người di cư tại tuyến đường biển hẹp ngăn cách Pháp và Anh.

Các nạn nhân thiệt mạng sau khi chiếc xuồng cao su chở quá tải bị xì hơi trong lúc vượt qua một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Theo các điều tra viên, các mạng lưới buôn người người Afghanistan và người Kurd gốc Iraq đã tổ chức đưa người di cư sang Anh từ các trại gần Grande-Synthe và Calais ở miền Bắc nước Pháp. Các bị cáo phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có tội vô ý ngộ sát, tạo điều kiện cho nhập cư trái phép theo đường dây có tổ chức và âm mưu phạm tội.

Theo hồ sơ chuyển vụ án ra xét xử, vào tháng 11/2021, một tàu cá Pháp đã báo cho lực lượng cứu hộ sau khi phát hiện các thi thể trôi nổi trên vùng biển ngoài khơi bờ biển Pháp, gần Calais. 27 nạn nhân được tìm thấy, trong khi ít nhất 4 người khác đến nay vẫn mất tích. Chỉ có 2 người sống sót.

Theo tài liệu của tòa án, những người di cư bị dồn lên một chiếc xuồng cao su mỏng manh, không được chứng nhận và không phù hợp để di chuyển trên biển khơi. Chiếc xuồng cũng không được trang bị đủ áo phao. Các chuyên gia kết luận những người trên xuồng “không có cơ hội” ứng phó hiệu quả nếu xảy ra sự cố trên biển.

Trong số các bị cáo bị truy tố về tội vô ý ngộ sát có những người bị cáo buộc là đối tượng tổ chức, vận chuyển và điều phối hậu cần cho các đường dây buôn người. Công tố viên cho rằng hành động của những người này đã góp phần tạo ra các điều kiện dẫn đến thảm họa, ngay cả khi một số người không có mặt trực tiếp vào thời điểm chiếc xuồng khởi hành.