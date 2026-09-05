Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Chu, xã Định Hóa

Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5-9, Công an xã Định Hóa (Thái Nguyên) nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới tại đoạn sông Chu chảy qua xóm Bãi Á, cách bờ khoảng 0,5m.

Khu vực hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh N.K.T (sinh năm 1980), trú tại xóm Chợ Chu, xã Định Hóa. Theo thông tin ban đầu, anh T. không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên đánh cá trên sông Chu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc thuyền kim loại dài khoảng 2,3m cùng bộ dụng cụ kích cá, gồm sào tre dài 4-5m gắn ống kim loại, dây điện nối với thiết bị điện tử và bình ắc quy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Hóa đã tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan rà soát, xác minh danh tính nạn nhân; lập biên bản ban đầu và báo cáo Công an tỉnh Thái Nguyên.

Các đơn vị nghiệp vụ sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.