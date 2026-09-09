Phát triển nhân lực y tế chất lượng

Thái Nguyên đang có một hệ thống y tế khá phát triển với 26 bệnh viện công lập, 8 bệnh viện ngoài công lập; 92 trạm y tế… Theo đó, nguồn nhân lực y tế cũng khá đông đảo với hơn 5.100 người, trong đó có trên 1.300 bác sĩ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành Y tế đang tiếp tục phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, hội tụ đủ cả y đức và trình độ chuyên môn cao.

Lực lượng cán bộ y tế Thái Nguyên đã làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, sử dụng thành thạo các thiết bị y tế thông minh.

Sau một thời gian ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Sở Y tế Thái Nguyên và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (từ tháng 4 đến nay), việc triển khai chương trình đào tạo về “Mô hình chăm sóc và điều trị viêm gan vi rút B, C” đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Tiến sĩ Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, cho hay: Thông qua việc triển khai chương trình đào tạo này, các bệnh viện tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn dần có đủ năng lực triển khai các dịch vụ chẩn đoán, điều trị viêm gan vi rút B, C, bao gồm cả các hoạt động xét nghiệm chẩn đoán tại cơ sở. Theo đó, trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ y tế cũng không ngừng được nâng lên.

Trên thực tế việc tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho lực lượng cán bộ y tế như thế này luôn được ngành Y tế Thái Nguyên quan tâm. Đặc biệt là chú trọng đào tạo chuyên sâu, đào tạo theo vị trí việc làm, nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Ngành cũng luôn tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Bên cạnh đó, việc đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh gắn liền với nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức tự học tập, rèn luyện, trau dồi y đức, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, tư vấn người bệnh của đội ngũ cán bộ viên chức đã được ngành Y tế triển khai.

Ngành đang xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại các cơ sở y tế. Theo đó, các cơ sở y tế đã tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với viên chức, người lao động, thường xuyên lồng ghép nội dung nâng cao y đức trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt khoa, phòng nhằm xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Về phía tỉnh, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, ngày 4/2/2026, tại Kỳ họp thứ X (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết đã cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ưu đãi về thu hút bác sĩ, dược sĩ, nhân lực y tế chất lượng cao; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu, góp phần tạo điều kiện để các đơn vị y tế chủ động xây dựng, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, hiện nay, Thái Nguyên không ngừng quan tâm xây dựng các chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ y tế được cử đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chính sách thu hút, “giữ chân” bác sĩ có năng lực trình độ cao...