Phê duyệt kịch bản và logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đã phê duyệt kịch bản tổng thể các hoạt động và biểu trưng (logo) Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Logo được sử dụng thống nhất trong hệ thống nhận diện, các ấn phẩm và hoạt động tuyên truyền, quảng bá của Festival.

Logo Festival Trà Quốc tế -Thái Nguyên 2026.

Theo kịch bản, công tác tuyên truyền, quảng bá được triển khai từ tháng 9 đến 11-2026. Cùng với logo, hệ thống nhận diện Festival gồm khẩu hiệu, pano, băng rôn, phướn, tờ gấp, sơ đồ, giấy mời, các loại thẻ… được thiết kế và hướng dẫn sử dụng thống nhất, tạo sự đồng bộ trong các hoạt động của Festival.

Chuỗi hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11. Lễ khai mạc được tổ chức tối 30-10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, gắn với kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Trước Lễ khai mạc là chương trình diễu hành nghệ thuật “Rước Trà khai hội”.

Festival có nhiều hoạt động nổi bật như: Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu”; Chuyến tàu di sản; thưởng trà tại 5 vùng chè nổi tiếng; Cuộc thi World Master Tea Vietnam; các không gian phố trà, ẩm thực, trưng bày sản phẩm và xúc tiến đầu tư.

Vùng chè La Bằng (Thái Nguyên).

Festival cũng hướng tới xây dựng mã nhận diện thương hiệu “Chè Thái Nguyên”, kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa “Văn hóa Trà Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 7-11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, khép lại chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa trà, thương hiệu Trà Thái Nguyên và tăng cường kết nối, hợp tác trong nước, quốc tế.