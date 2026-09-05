Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc dự sinh hoạt Chi bộ Đồng Thuận

Chiều 5-9 đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9-2026 của Chi bộ Đồng Thuận, Đảng bộ xã Bạch Thông.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9-2026 của Chi bộ Đồng Thuận.

Chi bộ Đồng Thuận được thành lập ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Nà Thoi và Chi bộ Nà Đinh. Hiện, Chi bộ có 51 đảng viên, thôn Đồng Thuận có 213 hộ, 872 nhân khẩu, với 4 dân tộc.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. Tiếp đó, các đảng viên tập trung thảo luận, đề xuất nhiều nội dung thiết thực gắn với đời sống nhân dân, như đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông; sớm có phương án xử lý dứt điểm các điểm sạt lở; tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây trồng mới có hiệu quả vào sản xuất...

Chi bộ Đồng Thuận cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, chưa hình thành nhiều mô hình sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, thu nhập của một bộ phận người dân còn thấp. Hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là giao thông nội đồng và thủy lợi, chưa đáp ứng nhu cầu.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Lộc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, dân chủ của các đảng viên; đánh giá Chi bộ Đồng Thuận duy trì nền nếp, thực hiện tốt việc sinh hoạt hằng tháng.

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất.

Đồng chí Trần Thị Lộc phát biểu.

Đồng chí đề nghị Chi bộ quan tâm công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão.

Cùng với đó, cấp ủy Chi bộ cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.