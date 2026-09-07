Phong Quang giảm nghèo theo từng địa chỉ

Xác định đúng nguyên nhân, hỗ trợ đúng nhu cầu và khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân là hướng giảm nghèo xã Phong Quang (Thái Nguyên) đang tập trung thực hiện. Cùng với xóa nhà tạm, địa phương chú trọng tạo sinh kế, giải quyết việc làm và khắc phục thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu giảm ít nhất 2,1% tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong năm 2026.

Xã Phong Quang vận động nguồn lực hỗ trợ 6 hộ còn thiếu hụt về viễn thông và phương tiện tiếp cận thông tin, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tại thôn Nà Lồm, căn nhà mới của gia đình anh Triệu Văn Kiểm đang dần hoàn thiện. Trước đây, gia đình anh sống trong căn nhà đã xuống cấp, song điều kiện kinh tế khó khăn, chưa có khả năng tự xây dựng nhà ở kiên cố. Năm 2026, gia đình được hỗ trợ tổng kinh phí 80 triệu đồng để xóa nhà tạm. Cùng với nguồn hỗ trợ, gia đình huy động thêm nguồn lực để hoàn thiện công trình. Với anh Kiểm, có nơi ở an toàn cũng là động lực để yên tâm lao động, từng bước ổn định cuộc sống.

Thực hiện Đề án 245 về hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà của Bộ Công an, Phong Quang có 18 hộ được phê duyệt hỗ trợ, với tổng kinh phí 1,08 tỷ đồng. Trong số 8 hộ được phê duyệt từ năm 2025, đến nay toàn bộ nhà ở đã hoàn thành. Đối với 10 hộ được phê duyệt năm 2026, có 6 hộ đã hoàn thành, 3 hộ đang thi công và 1 hộ chuẩn bị khởi công. Ngoài ra, 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã xây dựng xong nhà ở, đang chờ kinh phí hỗ trợ.

Qua rà soát, toàn xã còn 21 hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm 10 hộ cần sửa chữa và 11 hộ cần xây mới. Việc rà soát cụ thể từng trường hợp giúp địa phương xác định đúng đối tượng, mức độ khó khăn và nhu cầu hỗ trợ, từ đó phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Phong Quang xác định giảm nghèo không chỉ là giải quyết khó khăn về nhà ở mà cần tạo điều kiện để người dân có sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định. Theo kế hoạch năm 2026, xã phân loại nguyên nhân nghèo của từng hộ, giao các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, hỗ trợ phù hợp. Các giải pháp tập trung vào hỗ trợ vốn sản xuất, đào tạo nghề, kết nối việc làm và khắc phục những tiêu chí còn thiếu hụt.

Từ đầu năm tới nay, có 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Cán bộ cơ sở trực tiếp nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục và sử dụng vốn đúng mục đích. Với những hộ có khả năng phát triển sản xuất nhưng thiếu vốn, tín dụng ưu đãi là điều kiện để chủ động đầu tư, thay vì chỉ trông chờ vào hỗ trợ trực tiếp. Cùng với tín dụng chính sách, xã tiếp tục khảo sát nhu cầu học nghề, phối hợp kết nối lao động với doanh nghiệp và theo dõi hiệu quả các mô hình sản xuất để lựa chọn, nhân rộng.

Năm 2026, Phong Quang phấn đấu giảm ít nhất 2,1% tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, hỗ trợ ít nhất 32 hộ thoát nghèo bền vững, đồng thời hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Bà Triệu Thị Thu Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Phong Quang, cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, phân loại đúng nguyên nhân nghèo và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách từng hộ.

Từ hỗ trợ nhà ở, vốn sản xuất đến các dịch vụ thiết yếu, chính sách giảm nghèo tại Phong Quang đang được triển khai theo từng địa chỉ, từng nhu cầu cụ thể. Cách làm này góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước mắt, đồng thời tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.