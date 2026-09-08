Prudential tiếp tục “Trao Gửi Yên Tâm”, mang cơ hội chăm sóc sức khỏe miễn phí đến phụ nữ và trẻ em tại Thái Nguyên

Tiếp nối hành trình “Trao Gửi Yên Tâm”, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên mang cơ hội khám, tư vấn sức khỏe miễn phí đến hơn 90 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, nâng tổng số người được hỗ trợ qua chương trình lên gần 500 người tại 4 địa phương.

Ngày 29-8, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, dành cho hơn 90 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn. Chương trình vinh dự đón tiếp bà Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, tới tham dự và đồng hành cùng chương trình.

Đây là điểm dừng chân cuối trong hành trình “Trao Gửi Yên Tâm”, sau các chương trình được triển khai tại Hải Phòng, Cần Thơ và Gia Lai. Qua 4 điểm đến, chương trình đã mang cơ hội kiểm tra, tư vấn và chăm sóc sức khỏe đến gần 500 phụ nữ và trẻ em, góp thêm một nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe dự phòng tại địa phương.

Từ một lần kiểm tra đến sự chủ động chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe dự phòng không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó đơn giản là một lần kiểm tra sức khỏe mà trước đó chưa có điều kiện thực hiện, một lời tư vấn đúng lúc hay thêm kiến thức để nhận biết những dấu hiệu cần lưu ý.

Đặc biệt với những người còn gặp khó khăn về điều kiện tiếp cận, cơ hội được khám và tư vấn ngay tại địa phương có thể giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên gần gũi và thuận tiện hơn.

Tại Thái Nguyên, hơn 90 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ được lâm sàng các chuyên khoa nội, ngoại, sản, mắt và tai mũi họng. Người dân cũng được cấp phát thuốc dinh dưỡng và thực phẩm sau khi hoàn tất lượt khám.

Đội ngũ y bác sĩ trực tiếp đo huyết áp và tư vấn chế độ dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh các nội dung kiểm tra, đội ngũ y bác sĩ dành thời gian tư vấn, hướng dẫn người dân nhận biết những dấu hiệu cần lưu ý và duy trì các thói quen phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Phạm Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Sự đồng hành của Prudential mang lại giá trị thiết thực, góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp giữa các bên trong việc đưa hoạt động khám và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với người dân, đồng thời kỳ vọng những chương trình như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng tại địa phương”.

Đại diện Prudential Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên trao biểu trưng và nguồn kinh phí hỗ trợ chương trình.

Chung tay để trao gửi thêm sự yên tâm

Đối với Prudential, hành trình “Trao Gửi Yên Tâm” không chỉ dừng ở việc mang đến một chương trình khám sức khỏe, mà hướng đến việc tạo thêm cơ hội để cộng đồng chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với những cộng đồng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận.

Sự phối hợp giữa Prudential, Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị y tế tại địa phương đã giúp kết nối nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Qua đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe không chỉ được đưa đến gần hơn với người dân, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về phòng ngừa, chủ động và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Người dân chờ khám sức khỏe tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thái Nguyên.

Mỗi địa phương có những nhu cầu và điều kiện khác nhau, nhưng điểm chung của hành trình là nỗ lực đưa cơ hội chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những người cần được hỗ trợ, đồng thời khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen chủ động kiểm tra và chăm sóc sức khỏe.

Với Prudential, đây là một phần trong cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng – nơi sự yên tâm được vun đắp từ những hành động thiết thực hôm nay, để mỗi người có thêm nền tảng sống khỏe và vững vàng hơn cho ngày mai.