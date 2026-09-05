Quy định việc tiếp nhận và xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng

Chính phủ ban hành Nghị định 343/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng.

Không gian làm việc tại Trung tâm giám sát An ninh mạng. Đội ngũ túc trực 24/7 để bảo vệ an toàn cho hàng loạt dự án trọng điểm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tiếp nhận và xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng

Trong đó, Nghị định quy định rõ việc tiếp nhận và xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng.

Theo quy định, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng và phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để ứng cứu sự cố và ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm tiếp nhận, phân tích, xử lý xung đột thông tin trên không gian mạng giữa các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được quy định tại Nghị định này.

Chặn lọc thông tin trên không gian mạng

Chặn lọc thông tin được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet thực hiện khi có một trong các yếu tố sau:

a) Xác định được nguồn gốc xung đột thông tin trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng;

b) Khi xác định rõ tính hợp lý về yêu cầu của bên bị xung đột thông tin trên không gian mạng;

c) Có yêu cầu bằng văn bản hoặc yêu cầu thông qua hệ thống kỹ thuật phục vụ chỉ huy, điều hành của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Việc chặn lọc thông tin phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khắc phục xung đột thông tin trên không gian mạng

Nghị định quy định chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm trong việc tổ chức khắc phục xung đột thông tin trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý và chịu sự điều hành của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong việc tổ chức khắc phục xung đột thông tin trên không gian mạng.

Chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm xây dựng các phương án khắc phục xung đột thông tin trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả khắc phục xung đột thông tin trên không gian mạng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin khắc phục xung đột thông tin liên quan tới quốc phòng, an ninh quốc gia và cơ quan nhà nước theo quy định Nghị định này.

Biện pháp khắc phục xung đột thông tin

Nghị định quy định biện pháp khắc phục xung đột thông tin được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Xác định có xung đột thông tin xảy ra;

- Xung đột thông tin gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Có yêu cầu hoặc chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chịu trách nhiệm loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để loại trừ.