Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai

Ngày 7-9, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cùng các thành viên tiến hành khảo sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại 6 phường trên địa bàn tỉnh. Đoàn đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả đất công, tài sản công sau sắp xếp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua đi thực địa và kiểm tra hồ sơ tại 6 phường: Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Quyết Thắng, Gia Sàng, Tích Lương, Sông Công cho thấy: Khối lượng công việc còn rất lớn, tập trung ở quy hoạch, cấp giấy chứng nhận, giải phóng mặt bằng, quản lý đất công và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Riêng danh mục các dự án thu hồi đất của 6 phường đã có 64 dự án.

Đại diện các phường báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ đảm bảo khối lượng theo kế hoạch. Đoàn đề nghị các địa phương làm rõ các số liệu còn chênh lệch như: Phường Gia Sàng chênh hơn 15 tỷ đồng giữa tổng nguồn thu từ đất và các khoản thu thành phần; phường Tích Lương có sự không thống nhất về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, thu hồi, đính chính; phường Sông Công có số liệu hồ sơ thủ tục hành chính, số dự án thu hồi đất chưa đồng nhất...

Thành viên Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên Đoàn công tác đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với các hồ sơ tồn, quá hạn; xây dựng lộ trình cụ thể xử lý các dự án còn vướng mắc. Đồng thời, tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả đất công, tài sản công sau sắp xếp; xác định rõ thời hạn hoàn thành và thường xuyên cập nhật kết quả khắc phục.

Đối với quỹ đất có khả năng tạo nguồn lực phát triển, cần rà soát, đề xuất phương án khai thác, đấu giá theo quy định.