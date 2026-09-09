Rèn quân ở Lữ đoàn 382

Rèn luyện thuần thục từng động tác, làm chủ từng khoa mục, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu là yêu cầu xuyên suốt trong công tác huấn luyện tại Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1. Từ thao trường đến đời sống hằng ngày, các chiến sĩ được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, nghiêm túc, qua đó từng bước nâng cao bản lĩnh, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Các chiến sĩ trẻ tập trung vào từng nội dung huấn luyện.

Giữa nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 36-37 độ C, thao trường của Lữ đoàn 382 vẫn duy trì cường độ huấn luyện cao. Trên trận địa, những người lính pháo binh tập trung vào từng khẩu lệnh, thao tác. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, chảy dài trên gương mặt rám nắng, nhưng các chiến sĩ vẫn miệt mài, tập trung thực hiện chuẩn xác theo từng khẩu lệnh.

Từng thao tác được thực hiện theo đúng yêu cầu, động tác sau nối tiếp động tác trước, bảo đảm sự thống nhất và chính xác trong toàn khẩu đội.

Trung sĩ Tạ Duy Thanh, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 382, cho biết: Qua quá trình huấn luyện, tôi cảm thấy bản thân mình thay đổi rõ rệt về thể lực, tác phong và bản lĩnh. Những nội dung được rèn luyện thường xuyên giúp tôi thực hiện các động tác thuần thục, chính xác hơn và hình thành tác phong nghiêm túc trong công việc. Tôi cũng tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với tập thể.

Với người lính pháo binh, sự thành thục trong từng thao tác không chỉ là yêu cầu của một khoa mục huấn luyện, mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm khả năng phối hợp, xử trí chính xác khi thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu huấn luyện, đội ngũ cán bộ luôn bám sát thao trường, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và uốn nắn cho chiến sĩ từ những động tác cơ bản nhất.

Giờ đọc sách, báo tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382.

Tại Lữ đoàn 382, các nội dung huấn luyện được tổ chức sát với nhiệm vụ. Bộ đội không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết mà còn được tăng cường thực hành trong nhiều điều kiện khác nhau, từ huấn luyện ban ngày đến ban đêm, từng khoa mục riêng lẻ đến hiệp đồng giữa các lực lượng.

Việc tổ chức huấn luyện sát thực tế giúp bộ đội từng bước làm chủ nội dung, nâng cao khả năng phối hợp và xử trí tình huống. Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện ngày càng cao.

Đại úy Phạm Văn Tình, Phó Đại đội trưởng Đại đội pháo binh 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 382 cho biết: Để bộ đội nắm chắc kỹ năng chuyên ngành, nhất là kỹ năng thực hành, chúng tôi quán triệt phương châm học đi đôi với hành, lấy thực hành là chính, yếu khâu nào tập trung rèn khâu đó.

Các khẩu đội được tổ chức xoay vòng, đổi tập để bộ đội có điều kiện rèn luyện ở nhiều vị trí, qua đó nâng cao khả năng phối hợp và xử lý tình huống. Bên cạnh đó, các hội thi, hội thao giữa các khẩu đội cũng được tổ chức thường xuyên nhằm rèn luyện tâm lý, bản lĩnh và sự tự tin cho bộ đội.

Những nỗ lực trong công tác huấn luyện tại Lữ đoàn Pháo binh 382 được thể hiện qua kết quả thực tế. Hằng năm, quân số tham gia huấn luyện thường xuyên của đơn vị đạt hơn 98,5%; các khoa mục kiểm tra có từ 85-90% đạt khá, giỏi.

Qua nhiều năm, Lữ đoàn 382 được công nhận là “Đơn vị huấn luyện Giỏi”. Các cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng quân, binh chủng đều đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn.

Đằng sau những kết quả ấy là quá trình rèn luyện bền bỉ, được duy trì thường xuyên và đồng bộ. Bởi với người lính pháo binh, để một khẩu đội có thể vận hành thống nhất, chính xác, mỗi cá nhân phải bắt đầu từ việc nắm chắc vị trí, nhiệm vụ của mình và thực hiện thành thạo từng động tác.

Sự chính xác của từng người tạo nên sự chính xác của cả tập thể; sự hiệp đồng giữa các vị trí tạo nên sức mạnh của khẩu đội.

Rèn quân vì thế không chỉ diễn ra trên thao trường. Sau giờ huấn luyện, các hoạt động như đọc sách, tăng gia sản xuất, sinh hoạt tập thể cũng trở thành một phần trong nhịp sống của người lính.

Trong môi trường ấy, kỷ luật không chỉ được thực hiện thông qua những quy định cụ thể mà từng bước trở thành ý thức tự giác, thể hiện trong từng việc làm và nếp sinh hoạt hằng ngày.

Theo Thiếu tá Vi Văn Cường, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382: Qua từng nội dung huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được rèn cả về kỹ năng, bản lĩnh và phương pháp làm việc, từng bước hình thành nền nếp, tác phong chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ lời tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng đến trận địa pháo là cả một hành trình rèn luyện để mỗi quân nhân trưởng thành, trở thành người lính pháo binh bản lĩnh.

Đó cũng là mục tiêu mà công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 382 hướng tới, đó là xây dựng những người lính pháo binh có bản lĩnh, trình độ, nắm chắc chuyên môn, có khả năng hiệp đồng và sẵn sàng nhận, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.