Samsung tiếp tục đồng hành, tạo động lực tăng trưởng mới cho Thái Nguyên

Chiều 4-9, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với đại diện Samsung Việt Nam nhằm trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, định hướng hoạt động và các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với đại diện Samsung Việt Nam.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ngành tại buổi làm việc.

Phát biểu khai từ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả Tập đoàn Samsung đã triển khai tại Thái Nguyên, đó là thành quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, đặc biệt là trong việc triển khai các dự án mới đây.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ngành tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự quan tâm của Samsung trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Samsung tiếp tục cung cấp kịp thời thông tin, chỉ số về sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng, giúp tỉnh chủ động, nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo các chỉ tiêu kinh tế.

Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Samsung triển khai hiệu quả các dự án, phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư tại địa phương.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đối với hoạt động đầu tư, sản xuất của Samsung.

Ông Khẳng định những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng từ môi trường đầu tư thuận lợi và sự đồng hành của chính quyền địa phương.

Samsung đồng tình, ủng hộ định hướng của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ và nguồn nhân lực.

Đại biểu Samsung Việt Nam dự buổi làm việc.

Samsung sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh trong đào tạo nhân lực, trong đó có hoạt động của Trung tâm Samsung Innovation Campus tại Đại học Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, Samsung tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, phát triển hệ sinh thái điện tử, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Thái Nguyên vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Samsung mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ đồng hành cùng Thái Nguyên kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của Samsung đối với quá trình phát triển của Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của Samsung đối với quá trình phát triển của Thái Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh, quy mô kinh tế của tỉnh đã tăng khoảng 6 lần so với năm 2013, trong đó Samsung có đóng góp rất quan trọng.

Trong 6 tháng đầu năm, sự tăng trưởng bứt phá của tỉnh có sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp, cùng những kết quả nổi bật về thu hút FDI, kinh tế số và các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Samsung Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Samsung Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm phát huy hiệu quả đầu tư và tiếp tục nghiên cứu dự án mới tại Thái Nguyên. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu các mô hình hợp tác hiệu quả giữa Samsung và Đại học Thái Nguyên, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.