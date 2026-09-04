Sẵn sàng cho năm học mới

Năm học 2026-2027 đang đến gần, cùng với niềm háo hức của hàng vạn học sinh, giáo viên là yêu cầu chuẩn bị ngày càng cao về đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện dạy học.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về chuẩn bị năm học mới và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thái Nguyên đang chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới một năm học an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Ngày khai trường. Ảnh: Quang Khải

Để những mục tiêu ấy không dừng lại ở chủ trương, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và chính quyền cơ sở tập trung vào những việc cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn. Trước hết là bảo đảm đầy đủ trường, lớp, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu và an toàn công trình trường học.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là rà soát tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo từng môn học, cấp học để có phương án điều động, thuyên chuyển, biệt phái, tuyển dụng, ưu tiên giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đặt giáo viên vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt những công việc không cần thiết để thầy cô có thêm thời gian dành cho chuyên môn và học sinh.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong yêu cầu không phát sinh thêm hồ sơ, báo cáo trái quy định. Chuyển đổi số, nếu được triển khai đúng hướng, phải giúp giảm việc hành chính chứ không tạo thêm một lớp công việc mới.

Nguyên tắc một dữ liệu nhập một lần, sử dụng nhiều lần, liên thông và chia sẻ giữa các hệ thống vì thế không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là cách để trả lại thời gian cho giáo viên.

Ở một góc độ khác, việc công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định cho thấy yêu cầu về kỷ cương được đặt song hành với nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới.

Không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt, Thái Nguyên còn đặt vấn đề ở tầm dài hạn hơn là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”. Đây có lẽ là thay đổi quan trọng nhất về cách tiếp cận.

Quản trị không chỉ là điều hành công việc thường ngày, mà còn đòi hỏi khả năng nhìn trước những vấn đề, nhận diện nhu cầu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bởi vậy, việc xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu giáo dục theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” cần được nhìn như một công cụ quản trị.

Dữ liệu phải giúp ngành Giáo dục nhận diện sớm những nơi thiếu giáo viên, thiếu phòng học, trường quá tải, học sinh có nguy cơ bỏ học hay những bất hợp lý trong chi phí học tập và sử dụng ngân sách. Khi đó, chuyển đổi số mới thực sự có ý nghĩa, giúp thầy cô dạy tốt hơn, học sinh học tốt hơn và công tác quản lý hiệu quả hơn.

Xa hơn những chuẩn bị cho một năm học mới, yêu cầu đặt ra với giáo dục Thái Nguyên là đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, kỹ năng nghề, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Và mục tiêu của năm học không chỉ là dạy đủ, học đủ, mà từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.