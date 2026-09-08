Siêu thị Đèn SANCO Thái Nguyên – Đại lý phân phối ủy quyền quạt trần cao cấp Mr.Vũ

Thái Nguyên – trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục lớn của vùng trung du miền núi Bắc Bộ – đang có sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng đô thị. Sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị mới, biệt thự sang trọng và các căn hộ hiện đại kéo theo nhu cầu ngày càng cao về trang trí nội thất đẳng cấp.

Nhằm mang đến những giải pháp làm mát tự nhiên kết hợp nghệ thuật trang trí trần nhà độc bản cho khách hàng địa phương, Siêu thị Đèn SANCO chính thức trở thành Đại lý phân phối ủy quyền thương hiệu Quạt trần Mr.Vũ tại Thái Nguyên.

Siêu thị Đèn SANCO – Điểm đến mua sắm quạt trần trang trí Mr.Vũ uy tín tại Thái Nguyên.

Mr.Vũ – Thương Hiệu Quạt Trần Cao cấp tại Việt Nam

Thành lập từ năm 2011, Mr.Vũ (Quạt Trần Cho Người Giàu) là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối quạt trần trang trí cao cấp. Với triết lý "Quạt trần cho người giàu gu", Mr.Vũ tập trung kiến tạo nên những "tác phẩm nghệ thuật treo trần" độc bản, phục vụ các không gian sống thượng lưu.

Mỗi sản phẩm Mr.Vũ là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ thiết kế đa dạng (từ Indochine, Tân cổ điển đến Hiện đại), chất liệu chế tác cao cấp (gỗ tự nhiên nguyên khối, pha lê K9, kim loại mạ) và công nghệ động cơ DC/BLDC tiên tiến giúp tiết kiệm tới 70% điện năng, vận hành siêu tĩnh lặng. Với chính sách bảo hành động cơ lên tới 10 năm, Mr.Vũ tự hào là sự lựa chọn hàng đầu của các kiến trúc sư, chủ nhân biệt thự, Penthouse và các resort 5 sao trên khắp cả nước.

Không gian trải nghiệm đẳng cấp tại trung tâm TP. Thái Nguyên

Tọa lạc tại địa chỉ sầm sưởi 291 Hoàng Văn Thụ, T. Thái Nguyên, Siêu thị Đèn SANCO là không gian trưng bày hiện đại, giúp giới kiến trúc sư, nhà thầu và các gia chủ dễ dàng tham quan, đánh giá trực tiếp các sản phẩm quạt trần trang trí cao cấp.

Đến với Siêu thị Đèn SANCO, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm:

- Bộ sưu tập đa dạng phong cách: Trực tiếp thưởng lãm các mẫu quạt trần phòng khách lộng lẫy, các thiết kế quạt trần cánh gỗ tự nhiên tinh xảo, cũng như các giải pháp quạt trần chung cư hiện đại, tối giản.

- Cảm nhận chất lượng gió thực tế: Trực tiếp thử nghiệm luồng gió dịu nhẹ, luân chuyển tự nhiên và khả năng vận hành siêu tĩnh lặng đến từ công nghệ động cơ DC/BLDC tiên tiến.

- Đánh giá độ hoàn thiện sản phẩm: Tự tay kiểm tra từng đường nét chế tác tỉ mỉ trên chất liệu gỗ tự nhiên nguyên khối, pha lê K9 tán sắc hay kim loại mạ tĩnh điện cao cấp.

Khách hàng tại Thái Nguyên có thể đến trực tiếp 291 Hoàng Văn Thụ để trải nghiệm nhiều mẫu quạt trần độc lạ và nhận tư vấn.

Lý do quạt trần Mr.Vũ tại SANCO chinh phục các gia chủ Thái Nguyên

Với đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền Bắc – mùa hè oi nóng và mùa đông hanh khô – các dòng quạt trần Mr.Vũ do SANCO phân phối mang lại giải pháp không gian hoàn hảo:

1. Động cơ DC Tiết kiệm 70% điện năng & Đảo chiều 2 mùa: Quạt vận hành êm ái, cung cấp làn gió mát lành vào mùa hè và hỗ trợ lưu thông không khí ấm áp vào mùa đông nhờ tính năng đảo chiều thông minh.

2. Độ bền cao, thích ứng thời tiết: Thân quạt xử lý sơn tĩnh điện chống gỉ sét, cánh quạt gỗ cao cấp sấy chuẩn chống ẩm mốc, cong vênh, đảm bảo giữ nguyên vẻ đẹp sang trọng qua nhiều năm sử dụng.

3. Tích hợp Đèn trang trí "2 trong 1": Tối ưu không gian trần nhà, vừa chiếu sáng không gian vừa làm mát rộng khắp phòng, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho ngôi nhà.

Dịch vụ tư vấn, khảo sát & Lắp đặt tận nhà chuyên nghiệp

Không chỉ mang đến sản phẩm chính hãng Mr.Vũ, Siêu thị Đèn SANCO còn khẳng định uy tín nhờ dịch vụ hậu mãi chuẩn 5 sao:

- Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ am hiểu kiến trúc hỗ trợ lựa chọn sải cánh, công suất và kiểu dáng quạt phù hợp nhất với tỉ lệ diện tích cũng như độ cao trần nhà.

- Khảo sát & Lắp đặt an toàn: Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao hỗ trợ khảo sát kết cấu trần (trần thạch cao, trần bê tông, trần gỗ...) và thi công gia cố chắc chắn, an toàn tuyệt đối.

- Cam kết hậu mãi chính hãng: Chế độ bảo hành động cơ dài hạn lên tới 10 năm theo tiêu chuẩn Mr.Vũ toàn quốc, đi kèm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chu đáo.

Hãy nâng tầm không gian sống của gia đình bạn bằng những kiệt tác quạt trần nghệ thuật sang trọng và tinh tế từ Mr.Vũ. Kính mời quý khách hàng tại Thái Nguyên ghé thăm SANCO để thưởng lãm và nhận ưu đãi tốt nhất:

SIÊU THỊ ĐÈN SANCO – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI UỶ QUYỀN MR.VŨ THÁI NGUYÊN

- Địa chỉ: 291 Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

- Hotline/Zalo tư vấn: 09.1102.1102

- Website thương hiệu: https://mrvu.vn/