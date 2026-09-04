Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai đúng mục đích

Chiều 4-9, các đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Nguyên khảo sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát thực địa.

*Tổ công tác số 3 do đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã khảo sát tại các phường: Sông Công, Tích Lương và Gia Sàng.

Đoàn đã trực tiếp khảo sát tại các dự án: Khu dô thị Lý Thường Kiệt (nằm trong quy hoạch Trung tâm hành chính Sông Công – Khu B); cơ sở nhà đất, trụ sở UBND phường Cải Đan (cũ) thuộc phường Sông Công; Khu dân cư số 1 đường Việt Bắc và Dự án mở rộng Khu dân cư số 1 tại phường Tích Lương; Khu dân cư liền kề Hương Sơn, phường Gia Sàng.

Qua khảo sát cho thấy, các địa phương đã quan tâm triển khai công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cơ bản được thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Các phường cũng đã chủ động rà soát, quản lý và sử dụng quỹ đất trên địa bàn; từng bước cập nhật, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, tại một số dự án vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án, thủ tục đất đai và quản lý, khai thác đất công còn hạn chế.

Đoàn công tác đề nghị các phường tiếp tục rà soát toàn bộ quỹ đất, nhất là đất công, đất tại các dự án chậm triển khai; tăng cường quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định, tránh để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc để đất bỏ hoang.

Đoàn cũng ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

*Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của HĐND tỉnh có buổi khảo sát thực tế trên địa bàn các phường: Phan Đình Phùng, Linh Sơn và Quyết Thắng.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Dự án Khu đô thị Viettime, phường Phan Đình Phùng.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại một số dự án: Khu đô thị Thành Nam; Tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến Khu liên hợp thể thao tỉnh (phường Quyết Thắng); Khu đô thị Viettime, Khu tái định cư số 1 (phường Phan Đình Phùng) và Khu đô thị số 1 Huống Thượng (phường Linh Sơn).

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo cho thấy: Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hiện đang vướng mắc do một số chủ đầu tư chậm chi trả kinh phí bồi thường hoặc phải chờ hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn do diện tích quỹ đất bố trí tái định cư bị thiếu so với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, quy trình xác minh nguồn gốc đất phát sinh nhiều vướng mắc, kéo dài cùng với số lượng lớn mộ chí chưa thể di dời.

Kết quả khảo sát sẽ được Đoàn tổng hợp báo cáo cấp trên.