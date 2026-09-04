Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trên nền tảng số

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa ma túy trong cộng đồng, đặc biệt trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Công an xã Tân Cương tuyên truyền tác hại của ma tuý cho người dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và các kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng trang Facebook “Phòng, chống ma túy Thái Nguyên”, đồng thời mở chuyên mục tuyên truyền nội dung này trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị thường xuyên chia sẻ, tương tác với các bài viết. Đồng thời cung cấp thông tin về hoạt động phòng, chống ma túy tại cơ sở để phối hợp tuyên truyền. Trong đó, chú trọng tiếp cận những nhóm có nguy cơ cao như, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và người lao động.

Việc hình thành các kênh thông tin chính thống trên nền tảng số không chỉ góp phần phổ biến pháp luật mà còn tạo thêm “lá chắn” thông tin trước những nguy cơ từ ma túy. Quan trọng hơn, những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.