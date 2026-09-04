Tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo

Thoát nghèo bền vững là mong muốn của nhiều hộ dân còn khó khăn trong tỉnh. Mục tiêu này đang được Thái Nguyên hiện thực hóa thông qua Đề án Hỗ trợ sinh kế cho 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.

Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tiến hành khảo sát thực tế tại hộ cận nghèo, xã Định Hóa.

Theo kế hoạch và lộ trình thực hiện Đề án, giai đoạn 2026-2030, các đơn vị cấp tỉnh hỗ trợ sinh kế cho 515 hộ; các đơn vị cấp xã hỗ trợ 535 hộ nghèo, cận nghèo. Trong tổng số hộ được hỗ trợ, có 65% thuộc các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - đơn vị chủ trì Đề án - được giao hỗ trợ sinh kế cho 250 hộ nghèo, cận nghèo để thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, mỗi đơn vị hỗ trợ 40 hộ. Các đơn vị còn lại được giao hỗ trợ từ 10 đến 35 hộ.

Theo đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc triển khai Đề án có ý nghĩa thiết thực, chuyển từ “hỗ trợ mang tính cứu trợ” sang “trao cần câu”, giúp người dân chủ động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đáng chú ý, nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho trên 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, khoảng 20 tỷ đồng, không chỉ từ Quỹ Vì người nghèo mà còn được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Với tinh thần đó, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh - đơn vị được giao hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ nghèo, cận nghèo theo Đề án đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Theo lộ trình, năm 2026 đơn vị hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ; năm 2027 và 2028, mỗi năm hỗ trợ 3 hộ; 2 năm còn lại, mỗi năm hỗ trợ 1 hộ. Để hoàn thành kế hoạch năm nay, Liên minh HTX tỉnh đã khảo sát thực tế tại các hộ cận nghèo ở xã Định Hóa, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, Liên minh HTX tỉnh tạo điều kiện để chủ hộ cận nghèo tại xã Định Hóa làm việc tại các HTX trên địa bàn, với mức thu nhập ổn định khoảng 6-8 triệu đồng/tháng. Cùng với tạo việc làm, đơn vị khuyến khích các hộ phát triển sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm thông qua các HTX - “kênh” tiêu thụ ổn định.

Các HTX cũng có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Không chỉ Liên minh HTX tỉnh, các đơn vị cấp tỉnh, cấp xã cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ “cần câu” cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên. Hình thức hỗ trợ đa dạng, từ con giống như trâu, bò sinh sản đến vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, phương tiện sản xuất, kinh doanh...

Bên cạnh nguồn lực trực tiếp, các hộ nghèo thuộc Đề án còn được tham gia ít nhất một hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý hộ gia đình phù hợp với quy mô sinh kế được hỗ trợ. Người dân cũng được tiếp cận thông tin, hướng dẫn vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hoặc các chương trình vay ưu đãi do tổ chức chính trị - xã hội quản lý.

Mới ở giai đoạn khởi động, nhưng Đề án giàu ý nghĩa nhân văn này đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Với mức hỗ trợ tối thiểu 20 triệu đồng/hộ thông qua cung cấp tư liệu sản xuất, cùng các giải pháp tạo việc làm, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối vốn, mục tiêu tối thiểu 60% số hộ tham gia Đề án thoát nghèo bền vững có cơ sở để trở thành hiện thực.