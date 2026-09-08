Tạo sức hút từ hạ tầng cụm công nghiệp

Hai cụm công nghiệp (CCN) Bảo Lý - Xuân Phương và Hạnh Phúc - Xuân Phương đang tạo những chuyển biến rõ nét trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và giải quyết việc làm. Hiệu quả bước đầu từ hai CCN này cho thấy hướng đi phù hợp trong tổ chức không gian sản xuất, đồng thời mở thêm dư địa để xã Phú Bình nói riêng và toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung phát triển công nghiệp theo hướng tập trung, hiệu quả.

Nhà máy kết cấu thép nằm trong CCN Bảo Lý - Xuân Phương là một trong ba nhà máy tại đây đã đi vào sản xuất.

Đến Cụm công nghiệp (CCN) Bảo Lý - Xuân Phương những ngày này, không khí xây dựng và sản xuất diễn ra khẩn trương. Trên diện tích 19,79ha, 6 nhà đầu tư thứ cấp đã đăng ký, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; tổng vốn đăng ký khoảng 3.440 tỷ đồng. Trong số này, 3 dự án đã đi vào hoạt động, 3 dự án đang triển khai xây dựng.

Kết quả trên cho thấy một CCN có quy mô không lớn nhưng vẫn có khả năng tạo sức hút nếu được đầu tư hạ tầng đồng bộ, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Khi mặt bằng sản xuất được chuẩn bị, các dự án có điều kiện triển khai thuận lợi hơn. Từ đó, nguồn lực xã hội được đưa vào sản xuất nhanh hơn.

Ông Chung Đức Giang, Phụ trách CCN Bảo Lý - Xuân Phương, cho biết: Việc hình thành CCN đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp có mặt bằng ổn định, đầu tư nhà xưởng, máy móc, mở rộng sản xuất. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

CCN Hạnh Phúc - Xuân Phương cũng đã thu hút gần 20 nhà đầu, với số vốn đăng ký gần 6.000 tỷ đồng.

Nếu Bảo Lý - Xuân Phương cho thấy hiệu quả từ một CCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy, CCN Hạnh Phúc - Xuân Phương lại phản ánh rõ hơn dư địa thu hút đầu tư trong thời gian tới.

CCN Hạnh Phúc - Xuân Phương có diện tích 74,13ha. Đến nay, gần 20 nhà đầu tư thứ cấp đã đăng ký, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%; tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, 6 nhà đầu tư đã đủ điều kiện xây dựng nhà máy. Hai dự án đang chạy thử dây chuyền. Dự kiến trong năm 2026, khoảng 4 trong số 6 nhà máy này sẽ đi vào hoạt động.

Theo ông Khúc Văn Mừng, Phó Ban Quản lý CCN Hạnh Phúc - Xuân Phương: Quá trình thu hút đầu tư đang có những tín hiệu tích cực. Các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến mặt bằng mà còn chú trọng hạ tầng, khả năng kết nối giao thông và điều kiện phục vụ sản xuất. Khi những yếu tố này được đáp ứng, nhà đầu tư yên tâm thì tiến độ triển khai dự án sẽ được rút ngắn.

Từ hai CCN có thể thấy, hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở số vốn thu hút được. Quan trọng hơn là khả năng biến quy hoạch thành mặt bằng sản xuất thực tế; biến dòng vốn đăng ký thành nhà máy, dây chuyền và việc làm. Đây cũng là thước đo thiết thực đối với hiệu quả phát triển CCN.

Theo ông Tạ Viết Thuật, Chủ tịch UBND xã Phú Bình: Dư địa của Phú Bình còn nhiều, việc các CCN hoạt động hiệu quả, thu hút doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để địa phương mở rộng không gian phát triển. Cùng với sản xuất công nghiệp, địa phương có thêm điều kiện phát triển dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, xã xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.