Thái Nguyên: Hân hoan khai giảng năm học mới 2026-2027

Hoà chung không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5-9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã đến dự, chúc mừng thầy và trò các nhà trường, tạo khí thế phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới.

*Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, Quân khu 1 tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đến dự có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1.

Trung tướng La Công Phương tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Dự Lễ khai giảng về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tổ chức 6 lớp, với 240 học sinh, gồm 120 học sinh khối 6 và 120 học sinh khối 10. Nhà trường đã kiện toàn đội ngũ với 206 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo.

Học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trong ngày khai giảng.

Cùng với thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường triển khai chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh chuyển đổi số.

*Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Đại Phúc.

Trên 1.500 học sinh Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng hân hoan chào đón năm học mới.

Năm học này, trường có 45 lớp với trên 1.500 học sinh ở cả 2 cấp học và 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học vừa qua, 100% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Học sinh của trường đạt 143 giải tại các cuộc thi, hội thi, trong đó có 11 giải cấp quốc gia và 40 giải cấp tỉnh.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng diễn ra trang trọng.

Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường tập trung ổn định tổ chức sau sắp xếp, nâng chất lượng giáo dục đại trà, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng thầy và trò nhà trường trồng cây ước nguyện, treo những điều ước cho năm học mới.

*Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chung vui với thầy, trò Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đức Xuân.

Đồng chí Hoàng Thu Trang dự khai giảng.

Năm học 2026–2027, sau sáp nhập nhà trường có 33 lớp với 929 học sinh; 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo.

Chào đón học sinh khối lớp Một.

Trong năm học mới, nhà trường tập trung ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và tổ chức các hoạt động STEM; tổ chức học hai buổi/ngày và bảo đảm 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đánh trống khai giảng.

Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, tạo khí thế phấn khởi, động viên thầy và trò nhà trường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026–2027.

*Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Chợ Đồn.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Chợ Đồn nhân ngày khai giảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa đã tặng hoa chúc mừng, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh Nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai giảng.

Năm học này, Nhà trường đón 70 học sinh đầu cấp là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo. Tại đây, các em được học tập, rèn luyện trong môi trường nội trú và chăm sóc toàn diện.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Chợ Đồn trong khai giảng năm học mới 2026-2027.

Năm học 2026–2027, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Chợ Đồn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực và trưởng thành.

*Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng tại Trường THCS & THPT Phủ Thông, xã Phủ Thông.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường THCS&THPT Phủ Thông.

Năm học 2026-2027, Trường THCS&THPT Phủ Thông có 28 lớp với 1.130 học sinh. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ giáo viên.

Học sinh Trường THCS&THPT Phủ Thông trong ngày khai giảng năm học mới.

Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường THCS&THPT Phủ Thông biểu diễn.

Tâm thế sẵn sàng, khí thế mới đang lan tỏa, hứa hẹn một năm học thi đua dạy tốt - học tốt, tiếp tục khẳng định vị thế và đưa chất lượng giáo dục của Nhà trường ngày càng phát triển vững chắc.

* Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên, 255 học sinh thuộc 3 cấp học đã cùng thầy cô tham dự Lễ khai giảng năm học mới. Dự buổi lễ và động viên thầy trò nhà trường có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.



Lễ Khai giảng tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.

Đơn vị hiện giáo dục các em nhỏ mắc những dạng khuyết tật đa dạng, như khiếm thính, khiếm thị hoặc tự kỷ. Với phương châm giảng dạy chú trọng vào đặc điểm và khả năng riêng biệt của từng học sinh, Trung tâm luôn nỗ lực triển khai các chương trình can thiệp và hỗ trợ thiết thực, giúp các em phát triển kỹ năng để tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng.

Đặc biệt trong năm học này, học sinh tại Trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ về tiền ăn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chính sách nhân văn này không chỉ san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình mà còn tạo động lực, giúp các em yên tâm rèn luyện trong môi trường chuyên biệt.

Trong năm học này, trung tâm có 255 học sinh thuộc 3 cấp học.

Trong năm học mới, Trung tâm cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, đẩy mạnh hỗ trợ cá nhân để mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

* Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Mầm non Bạch Thông, xã Bạch Thông.

Đồng chí Trần Thị Lộc tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Bạch Thông.

Trường Mầm non Bạch Thông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường mầm non Đồng Thắng, Dương Phong và Quang Thuận. Từ năm học 2026-2027, Nhà trường hoạt động thống nhất với 1 trường chính, 2 phân hiệu, 4 điểm trường, 22 nhóm, lớp và 333 trẻ. Đội ngũ gồm 52 viên chức và 13 lao động hợp đồng, thuê khoán phục vụ nuôi dưỡng, bảo vệ.

Học sinh Trường Mầm non Bạch Thông vui ngày khai giảng.

Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã hoàn thành tuyển sinh, huy động 100% trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp, bố trí 22 nhóm, lớp phù hợp với quy mô trẻ và điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm trường.

*Trường Văn hóa Công an nhân dân I trang trọng tổ chức Lễ khai giảng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Trường Văn hóa Công an nhân dân I thực hiện mô hình giáo dục 3 cấp. Nhà trường chào đón 90 học sinh lớp 5, 150 học sinh lớp 6, 150 học sinh lớp 10 và 110 học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cùng với việc ổn định tổ chức, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, kỹ năng và ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh. Mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục chính quy, kỷ cương, an toàn, tạo nền tảng để học sinh phát triển toàn diện.

Các đại biểu và học sinh thực hiện nghi thức chào cờ.

Những mục tiêu này được đặt trên nền tảng kết quả đạt được trong các năm học trước. Riêng năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,8%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân đạt kết quả cao. Phong trào “Dạy tốt - Học tốt - Rèn luyện tốt” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện học sinh.

Năm học mới đă bắt đầu với các học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân I.

*Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Bình.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng dự Lễ khai giảng.

Năm học vừa qua, Trung tâm có 35 lớp với 1.363 học viên, tỷ lệ học viên xếp loại rèn luyện tốt, khá đạt 91,81%; tỷ lệ học viên xếp loại học tập tốt, khá: 82,7%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 là 97,72%, vượt chỉ tiêu 7,72%.

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Bình đánh trống khai giảng.

Với sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò, năm học 2025-2026 Trung tâm đã có 100% viên chức và người lao động được đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, Tập thể Trung tâm được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Học viên tại Lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học với chủ đề: "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất" với các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy và học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và dạy học; thúc đẩy giáo dục hướng nghiệp, phân luồng và giáo dục nghề nghiệp...

*Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Kim Phượng.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương tặng quà chúc mừng cô và trò Trường Tiểu học Kim Phượng.

Đây là Lễ khai giảng đầu tiên của Nhà trường sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Kim Phượng (cũ) và Trường Tiểu học Quy Kỳ vào tháng 8-2026. Sau sáp nhập, trường có 31 lớp, 697 học sinh, 54 học sinh lớp 1, 1 trường chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Phượng biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai giảng.

Bước vào năm học mới, Nhà trường xác định phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, tập trung ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp; đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

*Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng tại Trường PTDTBT Tiểu học Nghiên Loan, xã Nghiên Loan.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nghiên Loan.

Năm học 2026–2027, Trường PTDTBT Tiểu học Nghiên Loan có 45 lớp với tổng số 988 học sinh, trong đó 516 học sinh ăn, ở bán trú. Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhà trường hiện có 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường có một điểm trường chính và 03 phân hiệu. 100% học sinh là con, em đồng bào dân tộc thiểu số.

Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm học sinh bán trú, tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho nhà trường.

Với sự chuẩn bị chu đáo, thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học Nghiên Loan quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2026–2027.

*Đồng chí Mai Thị Thuý Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng tại Trường Mầm non Quan Triều 1, phường Quan Triều.

Quang cảnh Lễ khai giảng tại Trường Mầm non Quan Triều 1.

Bước vào năm học 2026-2027 sau quá trình sáp nhập, Trường Mầm non Quan Triều 1 duy trì quy mô 36 lớp với tổng số 894 trẻ, cụ thể: Khối nhà trẻ có 10 lớp với 227em; mẫu giáo 3-4 tuổi có 08 lớp với 182 em; mẫu giáo 4-5 tuổi có 09 lớp với 228 em và mẫu giáo 5-6 tuổi có 09 lớp với 257 em.

Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, nhà trường có tổng số 122 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; trong đó 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga và các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Nhân dịp này, nhà trường đón nhận những phần quà ý nghĩa từ đại diện cấp ủy, chính quyền, phụ huynh và các đơn vị.

* Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, xã Na Rì.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì

Năm học 2025 - 2026, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, sự đồng hành, hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì đã nỗ lực khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 gây ra, bảo đảm các điều kiện cần thiết để học sinh trở lại trường học tập bình thường và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Kết quả, 89% học sinh được xếp loại Khá và Tốt về kết quả học tập; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Tiết mục trong chương trình văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 273 học sinh. Nhà trường xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, lưu trữ hồ sơ và giảng dạy.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 273 học sinh.

Qua đó, nhà trường phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong tình hình mới.

* Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Kha Sơn 1, xã Kha Sơn.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng cô và trò Trường Tiểu học Kha Sơn 1.

Trường Tiểu học Kha Sơn 1 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học Kha Sơn, Trường Tiểu học Thanh Ninh và Trường Tiểu học Lương Phú. Năm học 2026 - 2027, trường có quy mô 61 lớp với 1.803 học sinh; với 99 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 88 giáo viên.

Học sinh Trường Tiểu học Kha Sơn 1 múa hát tại Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Năm học 2026 – 2027, Nhà trường xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và bảo đảm an toàn cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, dạy học…

*Đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dự Lễ khai giảng tại Trường THCS Võ Nhai.

Không khí khai giảng tại Trường THCS Võ Nhai.

Năm học mới, sau sáp nhập, trường có 28 lớp với 1.118 học sinh cùng 74 cán bộ, giáo viên, nhân viên bố trí tại 1 trụ sở chính và 2 phân hiệu.

Học sinh dự Lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu hướng tới trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, tập thể nhà trường và Hội Khuyến học xã Võ Nhai đã trao 26 suất quà động viên học sinh nghèo vượt khó, tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào năm học mới.

*Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi (phường Phan Đình Phùng) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Hội Phụ huynh tặng hoa chúc mừng thầy cô Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi nhân dịp khai giảng năm học mới.

Là ngôi trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật, những năm qua, thầy và trò Nhà trường luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy dỗ, giúp các em tiến bộ từng ngày. Với các em học sinh nơi đây, mỗi bài học không chỉ là hành trình tiếp nhận kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện kỹ năng và từng bước hòa nhập với cộng đồng.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi trong ngày khai giảng năm học mới.

Bằng tình yêu nghề, lòng kiên trì và trách nhiệm, đội ngũ giáo viên của Nhà trường luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho từng học sinh. Các thầy, cô không chỉ dạy chữ mà còn tận tình hướng dẫn các em kỹ năng tự phục vụ, giao tiếp và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Sự tận tâm ấy đã góp phần giúp nhiều học sinh có những tiến bộ rõ nét, tự tin hơn trong học tập và sinh hoạt. Bước vào năm học mới, tập thể Nhà trường tiếp tục nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục yêu thương, an toàn và phù hợp, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển theo khả năng của mình.

*Hơn 2.700 học sinh các cấp học trên địa bàn xã Chợ Mới bước vào năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Đại biểu dự Lễ khai giảng tại Trường THCS Chợ Mới.

Năm học 2026-2027, xã Chợ Mới có 3 cơ sở giáo dục thuộc quản lý của địa phương, với 96 nhóm, lớp và 2.710 học sinh. Trong đó, bậc Mầm non có 26 nhóm, lớp với 645 trẻ; bậc Tiểu học có 42 lớp với 1.092 học sinh; bậc THCS có 28 lớp với 973 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 201 người.

Quang cảnh khai giảng tại Trường THCS Chợ Mới.

Để chuẩn bị cho năm học mới, các nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, sắp xếp đội ngũ, bảo đảm các điều kiện đón học sinh trở lại trường.

Bước vào năm học mới, các trường trên địa bàn xã Chợ Mới tập trung ổn định nền nếp dạy và học, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ ở từng cấp học; đồng thời quan tâm xây dựng môi trường học tập an toàn, tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện.

*Trên 1.900 học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Phan Đình Phùng đón khai giảng năm học mới.

Thầy và trò Trường Tiểu học Trưng Vương biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai giảng.

Sau khi thực hiện sáp nhập, Trường Tiểu học Trưng Vương có 54 lớp, với trên 1.900 học sinh, trong đó có 350 em học sinh lớp 1. Nhà trường được tổ chức tại 2 địa điểm, điểm chính gồm 31 lớp và phân hiệu 23 lớp.

Năm học này, trường đề ra mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ phù hợp trong giáo dục.

Năm học mới, Trường Tiểu học Trưng Vương có 54 lớp, với trên 1.900 học sinh.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ, đồng hành của phụ huynh học sinh và các đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động xã hội hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đang tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.

*Trường THPT Edison Thái Nguyên tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 với chủ đề: “Edison – Khởi đầu mạnh mẽ - Vững bước tương lai” cùng thông điệp “Kỷ cương – Chủ động – Sáng tạo – Bứt phá.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Trường THPT Edison Thái Nguyên.

Đây là năm học thứ hai đánh dấu bước vươn lên mạnh mẽ của Nhà trường sau năm đầu tiên đặt nền móng vững chắc. Năm học này, Trường THPT Edison chào đón 6 tập thể lớp khối 10 với nhiều gương mặt học sinh ưu tú đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa, thể thao cấp tỉnh và quốc gia.

Tập đoàn Vân Đạo tặng học bổng cho học sinh Nhà trường.

Dịp này, Tập đoàn Vân Đạo đã trao nhiều suất học bổng ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các em học sinh vững bước tới trường.

*Thầy và trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Phan Đình Phùng tổ chức Lễ khai giảng với sự tham dự của đại diện các cấp, ngành, phụ huynh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Văn Tám đánh trống khai giảng.

Theo mô hình mới, Trường Tiểu học Lê Văn Tám gồm 1 trường chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường, đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều. Toàn trường có 54 lớp với hơn 1.700 học sinh, 103 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Năm học mới, nhà trường xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chất lượng; khuyến khích học sinh chủ động học tập, biết yêu thương, chia sẻ và rèn luyện tốt ngay từ những ngày đầu năm học.