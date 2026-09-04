Thái Nguyên hỗ trợ vay vốn phát triển du lịch cộng đồng

Nhằm tạo động lực phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo chính sách của tỉnh ban hành, mỗi hộ được vay tối đa 1,5 tỷ đồng để phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ vay vốn phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng với mức tối đa 500 triệu đồng/người lao động và không quá 1,5 tỷ đồng/hộ gia đình; thời hạn vay tối đa 60 tháng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 50% - 90% lãi suất vay, tùy khu vực I, II, III.

Đối với đầu tư điểm du lịch, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có thể được vay tối đa 2,5 tỷ đồng/tổ chức, không quá 500 triệu đồng/lao động, thời hạn tối đa 60 tháng. Mức hỗ trợ lãi suất từ ngân sách tỉnh cũng được áp dụng theo khu vực, từ 50% đến 90%.

Tỉnh cũng hỗ trợ 100% giá trị tổng dự toán xây dựng điểm đón tiếp, cung cấp thông tin du lịch kết hợp trưng bày, giới thiệu quà tặng lưu niệm, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, tối đa 15 tỷ đồng/điểm.

Đối với hạ tầng giao thông tại các khu, điểm du lịch, mức hỗ trợ lần lượt là 90% ở khu vực III, 85% ở khu vực II và 80% ở khu vực I, tối đa 15 tỷ đồng/khu, điểm du lịch. Các xóm, tổ dân phố có khu, điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/địa điểm trong giai đoạn 2026 - 2030 để mua sắm thiết bị thu gom rác thải, bảo hộ lao động và phục vụ vệ sinh môi trường.

Cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, ngày 26-8, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu đề ra là phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Hình thành hệ thống các điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với văn hóa trà, du lịch trải nghiệm vùng chè và sản phẩm OCOP, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, giàu bản sắc và hiện đại.

Việc tỉnh ban hành kế hoạch kèm theo các chính sách khuyến khích các hộ, doanh nghiệp, HTX xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sẽ góp phần để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu năm 2026 đón 8 triệu lượt khách và đạt doanh thu 11.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm.