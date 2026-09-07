Thêm một lời giải, bớt nỗi lo ngập úng

Với nhiều người dân ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, ngập úng sau những trận mưa lớn không phải câu chuyện xa lạ. Chỉ một cơn mưa lớn, nước có thể nhanh chóng dâng trên mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh và khiến những tuyến phố vốn nhộn nhịp trở nên khó khăn hơn.

Bởi vậy, công trình chống ngập úng tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện một dự án chống ngập úng tại phường Phan Đình Phùng. Ảnh: TL

Theo phương án được phê duyệt, công trình sẽ xây dựng bể chứa nước ngầm tại Trường Mầm non 19/5, hệ thống tuyến cống dẫn nước từ khu vực này ra sông Cầu, cùng trạm bơm và các hạng mục phụ trợ.

Phạm vi thực hiện dự án tập trung trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn trung tâm đến ngã tư giao với đường Minh Cầu. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2027 và được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp.

Nhìn từ góc độ đô thị, đây là một công trình có ý nghĩa không chỉ với riêng tuyến đường Hoàng Văn Thụ. Khu vực triển khai nằm ở trung tâm, nơi tập trung nhiều hoạt động hành chính, thương mại, dịch vụ và giao thông.

Khi một điểm nghẽn về thoát nước được xử lý, hiệu quả mang lại không chỉ là giảm ngập trên một tuyến đường, mà còn góp phần duy trì sự thông suốt của giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước ở khu vực lân cận.

Đặc biệt, việc xây dựng bể chứa nước ngầm kết hợp hệ thống cống và trạm bơm cho thấy một cách tiếp cận chủ động hơn. Thay vì chờ nước dâng rồi tìm cách thoát, công trình tạo thêm khả năng tiếp nhận, lưu giữ và đưa nước ra sông Cầu.

Trong điều kiện đô thị ngày càng có nhiều bề mặt bê tông, diện tích thấm nước tự nhiên bị thu hẹp và những trận mưa lớn có xu hướng gây áp lực mạnh lên hệ thống thoát nước, việc bổ sung năng lực tiêu thoát là cần thiết.

Công trình chống ngập úng tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ có thể xem là một mắt xích trong bài toán lớn hơn về thoát nước đô thị. Khi một khu vực trung tâm được bổ sung năng lực chứa và tiêu thoát nước, việc kết nối với hệ thống hiện hữu và xử lý những điểm còn bất cập xung quanh cũng trở nên quan trọng. Nếu chỉ giải quyết một điểm mà các tuyến dẫn nước phía sau vẫn quá tải, hiệu quả của công trình khó có thể đạt như kỳ vọng.

Từ một điểm ngập ở khu vực trung tâm, công trình có thể mở ra cách tiếp cận rộng hơn, đó là đầu tư hạ tầng phải đi trước một bước, tính đến cả những áp lực mà đô thị sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Khi đó, chống ngập không chỉ là xử lý hậu quả sau mỗi trận mưa, mà trở thành một phần của quy hoạch và quản lý đô thị lâu dài. Và quan trọng nhất, giá trị của công trình sẽ được người dân cảm nhận bằng những điều rất đời thường, một con đường nhanh rút nước hơn, việc đi lại thuận lợi hơn và nỗi lo ngập úng vơi đi mỗi khi mùa mưa đến.