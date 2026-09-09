Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thái Nguyên

Sáng 9-9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra vào cuối tháng 9. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 16 dự thảo nghị quyết quan trọng, liên quan đến tổ chức, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chuẩn bị cho Kỳ họp, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ gửi các ban HĐND tỉnh để thẩm tra theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; kết quả thẩm tra làm cơ sở để rà soát, thống nhất các nội dung, chương trình Kỳ họp.

Tại Hội nghị, các ý kiến làm rõ thêm dự thảo Nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên; 2 dự thảo nghị quyết về lĩnh vực giáo dục - đào tạo gồm: Quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh các trường THPT chuyên; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Sở GDĐT cũng làm rõ thêm tình trạng chưa tổ chức được bữa ăn bán trú ở một số trường, do sắp xếp tổ chức bộ máy nên chưa có con dấu để chỉ định thầu trong cung cấp bữa ăn; ngành đang đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ.

Khả năng cân đối ngân sách cho các nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách, đầu tư những dự án trọng điểm và hạ tầng giao thông các xã khó khăn cũng được phân tích, làm rõ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: các nội dung nghị quyết được dự kiến thông qua tại Kỳ họp là đòi hỏi tất yếu để kịp thời quyết sách những vấn đề phát sinh trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành rà soát, chuẩn bị đầy đủ nội dung các dự thảo nghị quyết; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND tỉnh trong khâu thẩm tra các báo cáo, tờ trình nhằm đạt sự đồng thuận, thống nhất cao đối với những nội dung trình tại Kỳ họp.