Thúc đẩy kết nối giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Ngày 8-9, tại tỉnh Nghệ An, Chương trình kết nối giao thương và trưng bày sản phẩm giữa TP.HCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã chính thức diễn ra.

Tỉnh Thái Nguyên giới thiệu nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP tại chương trình.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sự kiện quy tụ hơn 150 doanh nghiệp từ 8 tỉnh, thành phố; giới thiệu đa dạng sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các dịch vụ du lịch tiêu biểu.

Tại Chương trình, tỉnh Thái Nguyên đã mang đến nhiều thông tin về tiềm năng, thế mạnh nhằm thu hút đầu tư, quảng bá, giới thiệu các nông sản chủ lực như chè và sản phẩm OCOP đến đối tác và người tiêu dùng.

Sự kiện quy tụ hơn 150 doanh nghiệp đến từ 8 tỉnh, thành phố.

Thông qua hoạt động kết nối giao thương, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, mở ra hướng đi bền vững cho sản xuất và kinh doanh.

Chương trình cũng góp phần thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa. Đồng thời, quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa đặc trưng của các địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng.