Thường trực Tỉnh ủy khảo sát khu vực dự kiến đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phú Đình

Sáng 8-9, trong chương trình làm việc với 8 xã thuộc huyện Định Hóa cũ, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và khảo sát thực tế tại xã Phú Đình.

Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Cùng tham gia Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị của “Thủ đô gió ngàn” - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và Đoàn công tác khảo sát tại xã Phú Đình.

Tiếp đó, Đoàn khảo sát khu vực dự kiến đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng sân lễ hội và các hạng mục phụ trợ thuộc cụm di tích trung tâm xã Phú Đình. Đây là những công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 – 20/5/2027).

Đoàn công tác khảo sát tại xã Phú Đình.

Qua khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và đúng quy định đảm bảo phục vụ Lễ kỷ niệm trọng thể sẽ được tổ chức vào tháng 5/2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc triển khai các hạng mục dự án cần đặt trong tổng thể không gian di tích, giữ gìn cảnh quan, tôn trọng yếu tố lịch sử, bảo đảm sự hài hòa, trang nghiêm và bền vững; gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa trong giáo dục truyền thống lịch sử và phát triển du lịch về nguồn.