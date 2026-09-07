Tổng thống Zelensky hội đàm với Đặc phái viên hòa bình Mỹ

Ngày 6/9, tại thủ đô Kyiv, Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hội đàm với các đặc phái viên hòa bình của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ.

Cuộc gặp được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tiến trình đàm phán, hướng tới thúc đẩy Nga- Ukraine tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Trước cuộc hội đàm, ông Zelensky cho biết Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột với Nga nhưng cần các bảo đảm an ninh. Ông nhấn mạnh Ukraine “quan tâm đến việc đẩy nhanh tiến trình chấm dứt xung đột”, đồng thời khẳng định hòa bình và các bảo đảm an ninh là cần thiết.

Theo Tổng thống Zelensky, các đề xuất của Ukraine đã được chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực phối hợp, thực chất và thực tế.

Về phía Mỹ, ông Witkoff đánh giá cuộc đàm phán diễn ra thực chất và có ý nghĩa, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình trung gian hòa giải. Ông Kushner cho biết phái đoàn Mỹ kỳ vọng Ukraine và Nga sẽ đạt thêm tiến triển.

Ông Witkoff và ông Kushner tới Kiev trước đó cùng ngày, trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên, sau khi kết thúc chuyến công tác tại Moskva.

Dự kiến, vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra sau đó, với sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia Đức, Pháp và Anh.