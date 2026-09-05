Hôm nay (5-9), ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây không chỉ là mốc thời gian trên lịch công tác của ngành Giáo dục, mà đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Tiếng trống khai trường vang lên mở ra một năm học mới, đồng thời đánh thức trong mỗi chúng ta những trăn trở, niềm tin và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Cô và trò Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng) ngày tựu trường. Ảnh: QK

Cách đây 81 năm, ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Trong thư, Bác dành những tình cảm trìu mến, những lời căn dặn sâu sắc và đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ. Người nhấn mạnh rằng, trong một đất nước độc lập, các em được hưởng một nền giáo dục của một đất nước tự do, các em phải cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn và góp sức xây dựng đất nước. Người khẳng định tương lai của non sông, dân tộc phụ thuộc một phần lớn vào công học tập của các em.

Để mỗi học sinh có thể học tập, rèn luyện và trưởng thành, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là điểm tựa gần gũi và bền bỉ nhất.

Ngày khai giảng, hình ảnh người cha, người mẹ dắt tay con bước qua cổng trường vừa là một khoảnh khắc đẹp, đồng thời là biểu tượng của sự trao truyền niềm tin và kỳ vọng.

Sự quan tâm của cha mẹ không dừng ở việc lo cho con từng bộ quần áo mới, từng quyển sách thơm mùi mực, mà còn là sự thấu hiểu tâm lý, lắng nghe và sẻ chia. Một bữa cơm ấm cúng cuối ngày, một lời động viên đúng lúc chính là cội nguồn sức mạnh tinh thần giúp các em vượt qua những thử thách trên ghế nhà trường.

Song hành cùng gia đình là nhà trường. Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đặt lên vai đội ngũ nhà giáo trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Thầy cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người thắp lửa, khơi gợi trí tò mò, tư duy phản biện và lòng nhân ái ở học sinh.

Khi giáo dục hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với kỷ nguyên số, vai trò của nhà trường càng phải đổi mới. Không gian lớp học không thể chỉ là những bức tường khép kín với áp lực điểm số, mà phải là một hệ sinh thái an toàn, nơi mỗi đứa trẻ được tôn trọng sự khác biệt, được khuyến khích sáng tạo và quan trọng nhất là được hạnh phúc mỗi ngày đến trường.

Nhưng trách nhiệm đối với thế hệ tương lai không thể chỉ khoán trắng cho gia đình và nhà trường. Sức nặng của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường nằm ở cộng đồng và toàn xã hội. Một xã hội văn minh được đo lường bằng cách đối xử với trẻ em và sự đầu tư cho giáo dục.

Từ chính quyền địa phương đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm, các mạnh thường quân chắp cánh cho những mảnh đời khó khăn bước tiếp đến lớp, cho đến các thiết chế văn hóa, không gian công cộng hướng về sự phát triển toàn diện của trẻ em, tất cả là những mảnh ghép cấu thành một môi trường sống lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện.

Tiếng trống khai trường đã điểm, năm học mới chính thức bắt đầu. Hãy để ngày 5-9 không chỉ là một ngày lễ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về trách nhiệm chăm lo cho thế hệ trẻ.