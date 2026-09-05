Trên 432.000 học sinh Thái Nguyên bước vào năm học mới

Sáng nay (5-9), hòa chung không khí hân hoan của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là dấu mốc quan trọng khi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng cả nước vận hành hệ thống trường học theo mô hình mới, sau quá trình tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Kim Phượng.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 26.000 trẻ vào lớp 1, hơn 31.000 học sinh vào lớp 6 và gần 20.000 học sinh vào lớp 10 THPT. Đây là những nhóm học sinh đầu cấp, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình học tập của các em.

Để chuẩn bị cho năm học mới, từ cuối tháng 8, tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đề án, ban hành quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí nhân sự và công bố các quyết định theo quy định.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Thái Nguyên còn 424 cơ sở giáo dục công lập, trong đó 366 trường thuộc UBND các xã, phường và 58 trường, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, 523 phân hiệu và 578 điểm trường lẻ được rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp với quy mô dân cư, điều kiện địa lý và khả năng đi lại của học sinh.

Song song với việc ổn định mạng lưới và tổ chức bộ máy, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tập trung bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ năm học mới, từ trường, lớp, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đến an toàn công trình trường học.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh trước thềm năm học mới là ngành Giáo dục - Đào tạo và chính quyền cơ sở không để phát sinh thêm các loại hồ sơ, báo cáo hoặc nhiệm vụ hành chính không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện để giáo viên tập trung cho công tác chuyên môn. UBND tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Trong ngày khai giảng, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức đón học sinh, tạo không khí phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương đến chúc mừng Lễ khai giảng tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thái Nguyên điện tử sẽ cập nhật thông tin, hình ảnh Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.