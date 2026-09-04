Trung Quốc: Cầu đường sắt vượt biển dài nhất thế giới hoàn thành toàn bộ các tháp chính

Ba tháp chính tại khu vực trung tâm, bắc qua các luồng hàng hải của Cầu đường sắt vượt biển Vịnh Hàng Châu – cây cầu đường sắt vượt biển dài nhất thế giới đang được xây dựng tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã hoàn thành phần kết cấu đỉnh.

Cầu đường sắt vượt biển Vịnh Hàng Châu sẽ dài nhất thế giới.

Sự kiện này đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ 7 tháp chính thuộc 3 đoạn cầu bắc qua các luồng hàng hải. Công trình sẽ tiếp tục bước sang giai đoạn lắp đặt các dầm thép.

Với tổng chiều dài 29,2 km, cầu vượt biển Vịnh Hàng Châu là một hạng mục quan trọng của tuyến đường sắt cao tốc Nam Thông – Tô Châu – Gia Hưng – Ninh Ba.

Cây cầu gồm 3 đoạn bắc qua các luồng hàng hải. Công trình được thiết kế với hai đường ray không sử dụng đá ballast, cho phép tàu cao tốc vận hành với vận tốc lên tới 350 km/giờ.