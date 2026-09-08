Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên chào mừng năm học mới

Tối 7-9, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự Lễ chào mừng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chúc mừng Nhà trường.

Năm học này, Nhà trường đón 1.800 tân sinh viên hệ đại học và gần 800 sinh viên hệ cao đẳng, bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang trở thành những cán bộ y tế phục vụ cộng đồng.

Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nhân lực y tế có uy tín, gắn với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Năm học 2025 - 2026, quy mô đào tạo của Trường đạt khoảng 15.000 học viên, sinh viên, với 60 chương trình đào tạo từ cao đẳng đến sau đại học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 98%. Nhà trường triển khai 233 đề tài, dự án khoa học, công bố 507 bài báo khoa học, trong đó có 96 bài thuộc danh mục quốc tế.

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Nhà trường tiếp tục mở rộng liên kết với các bệnh viện, cơ sở y tế. Mạng lưới thực hành hiện có trên 60 đơn vị, tạo điều kiện để sinh viên gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Nhà trường khen thưởng 11 sinh viên thủ khoa.

Dịp này, Nhà trường trao học bổng khen thưởng 11 sinh viên thủ khoa. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng năm học mới, Ngày hội Sinh viên Y - Dược năm 2026 và đêm nhạc Chào tân sinh viên cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, tăng cường kết nối và giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới.