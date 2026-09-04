Trưởng xóm trẻ làm “cầu nối số”

Sinh năm 1989, anh Nguyễn Huy Sơn được tín nhiệm làm Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Đình, xã Đại Phúc từ ngày 1/7/2026, sau khi xóm Đình và xóm Đồng Trũng sáp nhập.

Trưởng xóm Đình Nguyễn Huy Sơn kết nối, hỗ trợ tivi cho gia đình ông Nguyễn Văn Đoái, bà Nguyễn Thị Thìn.

Xóm Đình sau sáp nhập có 350 hộ, khoảng 1.400 nhân khẩu. Địa bàn rộng hơn cũng đồng nghĩa với nhiều việc mới, đòi hỏi người trưởng xóm trẻ phải tìm cách gần dân và sát dân hơn. Anh Sơn tận dụng công nghệ để kết nối, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn.

4 hộ nghèo của xóm đều được anh kết nối lắp Internet miễn phí; những gia đình chưa có tivi cũng được vận động hỗ trợ. Như gia đình ông Nguyễn Văn Đoái, bà Nguyễn Thị Thìn vừa được trao tặng một chiếc tivi mới 43 inch.

Bà Nguyễn Thị Thìn chia sẻ: Có tivi, có mạng, gia đình tôi vui lắm. Hằng ngày được xem thời sự, biết thêm nhiều thông tin. Chúng tôi rất cảm ơn Trưởng xóm và bà con đã quan tâm, giúp đỡ.

Từ những việc cụ thể ở cơ sở, anh Sơn còn hướng người dân đến những cách làm mới: Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, phát huy vai trò của thanh niên.

Trưởng xóm Nguyễn Huy Sơn chia sẻ: Công nghệ là “cánh tay nối dài”, nhưng người làm công tác cơ sở vẫn phải gần dân, lắng nghe và giải quyết những việc thiết thực. “Cầu nối số” không chỉ đưa thông tin lên mạng, mà còn giúp chính quyền gần dân hơn, kết nối và lan tỏa những giá trị trong cộng đồng.

Trưởng xóm Đình, Nguyễn Huy Sơn dùng công nghệ để đưa thông tin đến gần người dân.

Từ một chiếc tivi, một đường truyền Internet đến những cách làm mới trong sản xuất, những việc tưởng nhỏ đang tạo nên những thay đổi thiết thực ở xóm Đình. Và ở đó, người trưởng xóm trẻ đang chọn cho mình một cách rất riêng để đồng hành cùng bà con.