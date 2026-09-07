Từ nguồn nước sạch đến cuộc sống mới

Ở các xã vùng cao như Bằng Thành, Nghiên Loan, Cao Minh, Phúc Lộc, địa hình đồi núi chia cắt khiến việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân từng gặp nhiều khó khăn.

Nhờ có nguồn nước sạch, đời sống bà con vùng cao đã được cải thiện.

Những năm qua, từ nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều công trình cấp nước được đầu tư, đưa nước sạch, hợp vệ sinh về gần hơn với từng hộ dân, từng bản làng.

Gia đình bà Đào Thị Tuyến, thôn Nà Nộc, xã Phúc Lộc trước đây chủ yếu sử dụng nước khe suối hoặc giếng đào. Mùa khô thường thiếu nước, mùa mưa nguồn nước dễ đục, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Từ khi được đầu tư đường ống dẫn nước đến tận hộ, hơn 60 hộ dân trong khu vực có thể chủ động nguồn nước, cuộc sống thuận tiện hơn.

Từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương đã linh hoạt đầu tư hệ thống bể chứa, đường ống và công trình cấp nước phù hợp với điều kiện địa hình, dân cư. Đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh tại Bằng Thành và Nghiên Loan đạt 100%; Cao Minh và Phúc Lộc đạt 99%. Tổng kinh phí đầu tư các công trình nước sạch tại 4 xã gần 10 tỷ đồng.

Có nước sạch, sinh hoạt hằng ngày của người dân thuận tiện hơn, giảm công sức đi lấy nước; trẻ em có thêm thời gian học tập, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương tăng cường quản lý, vận hành, kiểm tra và kịp thời sửa chữa hư hỏng; đồng thời tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và công trình chung. Những công trình nước sạch không chỉ hoàn thiện hạ tầng thiết yếu mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực để đồng bào vùng cao từng bước vươn lên, hướng tới xây dựng cuộc sống mới và phát triển bền vững.